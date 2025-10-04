Prima pagină » Social » Liber la construit: Senatul a adoptat propunerea ca anumite tipuri de construcții să nu mai necesite autorizație

Liber la construit: Senatul a adoptat propunerea ca anumite tipuri de construcții să nu mai necesite autorizație

Vești bune pentru românii care locuiesc la curte: Senatul nu doar că a aprobat modificarea legislației pentru ca solariile pentru legume să fie construite fără autorizație, dar între timp, statul pregătește un sprijin financiar de 350 milioane de lei pentru cultivatorii din spațiile protejate.

Propunerea a trecut cu 102 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 14 „abțineri”.  Inițiatorii proiectului, trei deputați ai Partidului Social Democrat, au subliniat că legislația actuală este prea restrictivă pentru micii fermieri.  Solariile amplasate pe terenurile aferente locuinței, în curți și în grădini, vor fi construite sau desființate fără autorizație, transmite Capital.

Înainte, gospodăriile riscau să fie amendate

Până în prezent, legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcție prevedea amenzi de la 1.000 la 100.000 de lei pentru gospodăriile care ridicau solarii fără autorizație. Pentru ridicarea unui solar, proprietarii trebuiau să respecte următorii pași:

  1. depunerea unei cereri la primărie;
  2. prezentarea schițelor, planurilor și a documentației tehnice;
  3. întocmirea documentației de către un arhitect;
  4. încadrarea terenului în zonă agricolă, conform Planului Urbanistic General.

În plus, pe teritoriul României sunt desfășurate lucrări ample de cadastrare și de înscriere a terenurilor în cartea funciară. Sunt acoperite peste 5,3 milioane de hectare din 2.728 de unități administrativ-teritoriale.  Serviciile sunt realizate gratuit pentru proprietari, iar o parte a programelor sunt implementate de  Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Finanțarea acestor activități poate proveni din surse multiple:

  • fondurile proprii ale ANCPI
  • Programul Național de Cadastru și Carte Funciară
  • fondurile europene nerambursabile
  • din bugetele locale ale primăriilor.

Sub supravegherea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ANCPI a finalizat deja înregistrarea sistematică a imobilelor în 361 de localități și în 34.057 de sectoare cadastrale: o suprafață de peste 7,4 milioane de hectare.

