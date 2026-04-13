Specialiștii spun că o ciorbă de miel ținută în frigider patru zile nu mai poate fi consumată. Potrivit celor de la USDA și ANSVASA aceasta se recomandă să fie consumată în maximum 3 zile dacă a fost păstrată la frigider la o temperatură de sub 4 grade Celsius.

Mai poate fi mâncată ciorba de miel, dacă ai ținut-o în frigider 4 zile din momentul gătirii?

Mulți români se întreabă adesea dacă ciorba de miel mai poate fi consumată după câteva zile de stat la frigider, mai ales dacă nu a fost terminată. Potrivit specialiștilor termenul maxim la care se mai poate consuma ciorba de miel este de 4 zile, dacă au trecut cele patru zile trebuie verificate următoarele aspecte:

a) mirosul: Dacă simți un miros înțepător, acru sau pur și simplu „greu”, arunc-o imediat. Carnea de miel are un miros specific, dar acesta nu trebuie să fie neplăcut.

b) aspectul: Dacă observi o peliculă lipicioasă la suprafață, bule de gaz sau dacă zeama a devenit tulbure într-un mod nefiresc, sunt semne de activitate bacteriană.

c) textura cărnii: Dacă bucățile de carne par extrem de moi sau alunecoase, nu risca.

Rețetă ciorbă de miel

Ingrediente

Bucăți de carne de miel cu os și un cap

3 morcovi

1 legătură pătrunjel

1 țelină mică

1 ceapă

2 cepe verzi

1 cățel de usturoi

300 ml smântână lichidă

3 gălbenușuri

2 linguri ulei

3 linguri orez

3 linguri oțet

1 lingură de făină

Piper

Sare

1 frunză de dafin

1 legătură de leuștean

Mod de preparare

Mai întâi, se spală și se curăță bine carnea de miel. Se pune la fiert cu o lingură de oțet și sare. Supa se spumează constant. Morcovul se dă prin răzătoare, iar restul de legume se taie cubulețe și se călesc într-o tigaie cu puțin ulei. După ce s-au călit, se adaugă în apa cu carne. Se pun apoi și foile de dafin, leușteanul și boabele de piper.

Atunci când carnea s-a fiert, se scoate pe o farfurie și se porționează, apoi se adaugă din nou în oală. Se pune orez, oțet după gust și se mai fierbe puțin. Se adaugă dressing-ul făcut din făină, gălbenușuri de ouă și smântână lichidă.

Se bat toate într-un bol și se temperează adăugând câteva polonice de supă în el. Se toarnă în oală și se amestecă. Se mai dă într-un clocot sau două și se oprește focul, adăugând apoi mărar tocat mărunt.

