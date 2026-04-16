Mai pot fi mâncate ouăle, dacă au trecut 7 zile de când au fost fierte? Expertiza specialiștilor în siguranță alimentară

Mai pot fi mâncate ouăle, dacă au trecut 7 zile de când au fost fierte

Ouăle sunt nelipsite de pe masa de Paște, însă puțini știu cât timp pot fi consumate în siguranță după ce au fost fierte. Deși par rezistente, acestea au un termen limită clar, iar păstrarea lor necorespunzătoare poate duce la riscuri pentru sănătate. Iată cât rezistă, de fapt, ouăle fierte și ce reguli trebuie respectate pentru a le consuma fără probleme.

Siguranța alimentară este un aspect critic, mai ales după sărbători, când rămân multe preparate în frigider. Iată ce spun experții (precum cei de la USDA sau autoritățile de sănătate publică) despre consumul ouălor fierte:

Conform specialiștilor, ouăle fierte tare pot fi consumate în siguranță timp de maximum 7 zile, dar numai dacă au fost manipulate și depozitate corect.

Condiții esențiale pentru siguranță

pentru ca acele ouă să mai fie bune după o săptămână, trebuie să fi îndeplinit următoarele criterii:a) refrigerare imediată: ouăle trebuie să fi fost puse în frigider în maximum 2 ore de la fierbere. Dacă au stat pe masă, la temperatura camerei, mai mult de atât (pentru decor sau în timpul mesei), riscul de dezvoltare bacteriană crește semnificativ.

b) temperatura frigiderului: acesta trebuie să fie setat la o temperatură de 4°C sau mai puțin.

c) învelișul protector: este de preferat ca ouăle să fie păstrate în coaja lor. Odată decojite, ele trebuie consumate mult mai repede (ideal în aceeași zi), deoarece bariera protectoare dispare.

Recomandările autorului: