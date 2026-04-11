Nu ai avut timp? Cât costă un cofraj cu 10 ouă fierte și vopsite, în magazinele Kaufland din România?

Ritmul trepidant de activitate al unora dintre români nu mai lasă timp și pentru tradiționalele activități în perioada Sărbătorilor Pascale. Cum ar fi gătitul. Mulți dintre noi ne trezim în pragul Învierii total nepregătiți. Din fericire există soluții. Toate marile lanțuri de magazine au întreaga gamă a meniului de Paște, de la drob, cozonac, pască etc. Dar chiar și ouă roșii.

Deși aceste ar trebui să fie roșite în casă de Joia Mare, conform obiceiului creștnesc, pot fi cumpărate de-a gata chiar în seara de Înviere.

În magazinele Kaufland un cofraj de 10 ouă roșii poate fi achiziționat cu aproape 22 de lei chiar în Sâmbăta Mare. Programul tuturor supermarketurilor îl găsiți în recomandările de mai jos.

Recomandarea asutorului: Programul supermarketurilor de Paște 2026. Ce magazine sunt deschise duminică, 12 aprilie 2026