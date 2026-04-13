Câte ouă putem să mâncăm de Paște. Avertismentul venit din partea medicilor

Câte ouă putem să mâncăm de Paște. Avertismentul venit din partea medicilor

Câte ouă putem să mâncăm de Paște. Avertismentul venit din partea medicilor

Ouăle, alimentul nelipsit de pe masa de Paște, pot fi consumate fără riscuri atunci când sunt mâncate cu moderație, specialiștii atrag atenția că excesul, mai ales în combinație cu alte alimente grase, poate să afecteze sănătatea cardiovasculară.

Câte ouă putem mânca de Paște

Potrivit Adevărul, medicii subliniază că ouăle au fost multă vreme considerate suspecte din cauza conținutului de colesterol, însă studiile recente arată că influența acestuia asupra colesterolului din sânge este mult mai mică decât se credea anterior. În schimb, pericolul real pentru sănătatea inimii îl reprezintă grăsimile saturate, care favorizează depunerea plăcilor de aterom pe artere și cresc riscul de infarct sau accident vascular cerebral.

În acest context, specialiștii recomandă ca persoanele sănătoase să consume, în medie, un ou pe zi, în timp ce cei cu afecțiuni cardiovasculare, diabet sau colesterol ridicat ar trebui să limiteze aportul la aproximativ patru gălbenușuri pe săptămână. Aceste recomandări se aplică însă doar dacă alimentația generală nu include cantități mari de grăsimi saturate, provenite din alimente precum carnea roșie, brânzeturile sau untul.

Cele mai multe probleme apar în perioada Paștelui, atunci când consumăm ouăle alături de alte preparate consistente, iar aceste combinații pot duce la depășirea cantității zilnice recomandate de grăsimi saturate.

Experții atrag atenția că și modul de preparare este esențial: variantele simple, precum fierberea sau gătirea fără adaos de grăsimi, sunt mai sănătoase decât prăjirea sau combinarea cu alimente procesate. În același timp, studiile recente indică faptul că un consum moderat de ouă nu este direct asociat cu un risc crescut de boli cardiovasculare, atât timp cât alimentația generală rămâne echilibrată.

În România, unde mesele de Paște sunt, de obicei, bogate și consistente, medicii recomandă moderație și echilibru, mai ales în perioada sărbătorilor, când consumul de preparate tradiționale crește considerabil. Specialiștii subliniază că riscurile nu sunt generate de un singur aliment, ci de combinația acestora într-o alimentație bogată în grăsimi saturate.

