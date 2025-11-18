Prima pagină » Social » Mihaela Rădulescu a avut prima apariție după moartea lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu a avut prima apariție după moartea lui Felix Baumgartner

18 nov. 2025, 15:02, Social
Mihaela Rădulescu a avut prima apariție TV după ce Felix Baumgartner a murit. Vedeta a fost prezentă la aniversarea a 30 de ani PROTV.

1 decembrie 2025 nu va fi doar Ziua Națională a României, ci și ziua în care întreaga țară va putea retrăi magia unei seri pline de amintiri. La studiourile din Buftea s-au adunat nume sonore, figuri emblematice, oameni care au pus umărul, zâmbetul și sufletul la ceea ce înseamnă azi PROTV.

Prima apariție publică a vedetei după dispariția lui Felix Baumgartner a atras atenția tuturor. Vedeta a pășit pe scena PROTV într-o atmosferă încărcată de nostalgie și emoție, într-o seară dedicată celebrării a trei decenii de la lansarea postului.

Mihaela a purtat o rochie elegantă, alb cu negru și a afișat un zâmbet cald. A fost o prezență discretă, însă a stârnit reacții puternice pe rețelele sociale.

„Mă bucur să o văd pe Mihaela zâmbind”, au scris fanii , sensibili la revenirea ei după o perioadă marcată de pierderea omului iubit.

Aniversarea PROTV a adunat nume uriașe ale televiziunii, figuri care au contribuit la identitatea și succesul postului. Iar printre ele, Mihaela Rădulescu a fost una dintre aparițiile-cheie ale serii.

Evenimentul a fost încărcat de amintiri, revederi emoționante și momente-simbol pentru istoria televiziunii din România. Pentru mulți, prezența Mihaelei Rădulescu a oferit serii un nivel suplimentar de intensitate, de parcă revenirea ei ar fi completat povestea acestei aniversări.

