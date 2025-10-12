Prima pagină » Social » Mihai Trăistariu indus în eroare. A incurcat moaștele Sfintei Parascheva

12 oct. 2025, 20:21, Social
Marele pelerinaj închinat Sfintei Parascheva de la Iași adună an de an zeci de mii de pelerini, ei vin din toate colțurile țării să se închine la moaște. Coada se întinde pe kilometri întregi, iar pelerinii stau și peste 12 ore ca să ajungă la raclă. Aflat și el acolo, Mihai Trăistariu a luat o țeapă de zile mari: a încurcat moaștele.

Pelerinajul închinat hramului Catedralei Mitropolitane din Iași a debutat miercuri în zorii zilei, la 6:00 dimineața, atunci când a fost cititi Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva. După acest moment, racla a fost purtată în cadrul tradiționalei procesiuni, ea fiind depusă în baldachinul special amenajat în curtea Ansamblului Mitropolitan.

Mihai Trăistariu a încurcat moaștele

Mihai Trăistariu care era prezent la un festival la Iași în această perioadă a profitat de ocazie și a mers să se închine la moaștele Sfintei Parascheva. Solistul a făcut și o plimbare prin Iași și și-a amintit de locurile în care și-a petrecut studenția.

El a mers la Catedrala Mitropolitană să se închine la moaștele Sfintei și a intrat direct în biserică unde știa că este locul în care era depusă. El s-a mirat că nu a stat decât 30 de minute la coadă, în timp ce la știri se derulau imagini cu o coadă kilometrică. Ce țeapă a luat artistul.

„Am luat o mare țeapă, anul acesta, la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Neștiind că racla ei se scoate afară (pentru că nu urmăresc știrile), am intrat direct în Mitropolie, unde, abia acum am înțeles, că erau depuse moaștele altei sfinte.

Mi-am mai și luat special o cruciuliță, pe care am atins-o de raclă. Dar, până la urmă, tot o raclă cu moaște e. Am greșit moaștele! Cred că era Sfânta Elisabeta! Nu mă pricep!”, a spus Mihai Trăistariu contrariat, pentru Click!

Trăistariu e certat cu frații! „Sor-mea nu vrea să mă audă, iar frati-miu are entități în casă, nu vrea să mă primească!”
Artistul a fost nevoit să se cazeze la hotel în Piatra Neamț pentru că s-a certat recent cu sora sa, care stă la Iași. În orașul lui Eminescu, în această perioadă, nu mai era disponibil nici un loc de cazare.

