În timp ce peste 100.000 de oameni stau fără apă potabilă, ministra mediului, Diana Buzoianu, spune că nu a știut despre riscurile iminente. Mai mult, susține că autoritățile locale ar fi ascuns informații.

Când a fost întrebată direct despre avertismentul prefectului Prahova, răspunsul ministrului a fost dezarmant:

„Nu există această informație publică sau transmisă către minister. Vă dați seama că dacă am fi avut această informație la minister, am fi acționat în baza ei.”

Ce spune documentul oficial al Prefecturii Prahova

Comunicatul Prefecturii, emis pe 6 noimebrie, arată negru pe alb că autoritățile locale avertizaseră deja asupra unui posibil dezastru.

„În urma ședințelor de lucru pe care prefectul Daniel Nicodim le-a avut cu reprezentanții Administrației Naționale Apele Române și Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova, acesta a luat act despre posibilitatea apariției unei situații de urgență, ca urmare a obturării galeriei de acces GF2 a Barajului Paltinu.”

În aceeași zi, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a aprobat Hotărârea nr. 9/2025, prin care se cerea intervenția urgentă pentru deblocarea galeriei barajului și limitarea efectelor negative asupra alimentării cu apă a populației și industriilor.

Așadar, instituțiile locale nu doar că au comunicat problema, dar au și luat măsuri oficiale.

În cadrul declarațiilor de presă susținute astăzi, 2 decembrie, Diana Buzoianu a mai spus:

„Dacă este un lucru pe care mi-l pot reproșa este faptul că nu am preîntâmpinat situația absolut absurdă și aberantă, că autorități de la nivel local pot să ascundă informații și să stea pe informații luni de zile și chiar și în ultimul moment. Repet, în ultimele 3 zile să nu reușească să dea informațiile obiective, să ne spună care sunt riscurile, știind că urmează să se închidă sau să se suspende activități ale unor operatori economici, noi să nu aflăm acest lucru. Deși am avut în fiecare zi ședință de urgență și nu au reușit, nu că n-au reușit, nu au vrut să spună aceste informații.”