Dialog incredibil între ministra Mediului și reporteri, în scandalul apei. Diana Buzoianu spune că nu a avut informații, deși prefectul avertizase încă din 6 noiembrie

În timp ce peste 100.000 de oameni stau fără apă potabilă, ministra mediului, Diana Buzoianu, admite că nu a știut despre riscurile iminente. Mai mult, susține că autoritățile locale ar fi ascuns informații.

Diana Buzoianu a oferit declarații de presă marți, 2 decembrie, și a avut un dialog incredibil cu jurnaliștii. Reporterii i-au atras atenția că prefectul județului Prahova a avertizat în scris, încă din 6 noiembrie, că se poate ajunge exact în situația de acum.

Diana Buzoianu a răspuns răspicat:

„Dacă este un lucru pe care mi-l pot reproșa este faptul că nu am preîntâmpinat situația absolut absurdă și aberantă, că autorități de la nivel local pot să ascundă informații și să stea pe informații luni de zile și chiar și în ultimul moment. Repet, în ultimele 3 zile să nu reușească să dea informațiile obiective, să ne spună care sunt riscurile, știind că urmează să se închidă sau să se suspende activități ale unor operatori economici, noi să nu aflăm acest lucru. Deși am avut în fiecare zi ședință de urgență și nu au reușit, nu că n-au reușit, nu au vrut să spună aceste informații.”

Unul dintre reporteri a intervenit și i-a spus ministrei că prefectul județului Prahova a atenționat încă din 6 noiembrie că vom putea ajunge în situația asta. Buzoianu a părut nedumerită și i-a spus jurnalistei că ea nu a fost informată.

„Nu există această informație publică sau transmisă către minister. Vă dați seama că dacă am fi avut această informație la minister, am fi acționat în baza ei.”

