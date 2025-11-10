Minivacanța de 1 Decembrie va fi fără zăpadă, dar cu oferte. Cazarea unde plătești 225 de lei/noapte

Minivacanța de 1 Decembrie vine în acest an fără zăpadă la munte, anunță meteorologii. Cei care vor petrece Ziua Națională în zona Maramureșului vor prinde temperaturi cu plus. Cu toate acestea, turiștii care vor mișcare în aer liber au la dispoziție diverse activități, de la tubbing pe pârtie artificială, la echitație sau drift kart.

Cei pasionați de sporturi de iarnă trebuie să lase schiurile deoparte în minivacanța de 1 Decembrie și să caute alternative. Pentru că nu va ninge și, în plus, temperaturile din termometre vor fi cu plus, stațiunile montane s-au adaptat și au pregătit alte activități pentru turiști.

Minivacanță de 1 Decembrie fără zăpadă

În stațiunea Izvoarele, din Maramureș, kartingul este la mare căutare, indiferent de sezon.

„Foarte frumos, chiar şi pe vremea asta ne distrăm foarte bine. Pentru copii, adulţi, pentru toată lumea”, a transmis Alexandra, o turistă.

„Încă nu am apucat să o încerc cu zăpadă, însă dacă nu vom avea zăpadă este bine şi aşa pentru că ne distrăm”, a adăugat şi Ştefania, o altă vizitatoare, potrivit Observator News.

10 minute de distracţie pe pistă costă 45 de lei pentru copii şi 50 de lei pentru adulţi. Turiştii se bucura de acţiune şi pe pârtia artificială de tubbing, unde o coborâre este 10 lei.

O altă activitate interesantă care se poate face indiferent de vreme, este echitația. Două ture cu calul într-un țarc amenajat costă 40 de lei.

„Se pot face atât plimbări în manej, plimbări în natură, bineînţeles plimbări cu trăsura, foarte populare în acest sezon. Cu sau fără zăpadă, echitaţia se întâmplă în fiecare zi”, a precizat Ruxandra Orha, reprezentant resort.

Meniu tradițional de 1 Decembrie

Proprietarii de pensiuni își așteaptă turiștii cu masă festivă de 1 Decembrie, bineînțeles, cu preparate tradiționale.

„Un ciolan de porc, care a fost preparat într-un sos special, care urmează să fie în cuptor încă 30 de minute. Va fi cu iahnie de fasole şi salată de ceapă”, a specificat un bucătar din zonă.

Cine nu ajunge de 1 Decembrie e așteptat tot cu braţele deschise şi de Crăciun sau Revelion.

