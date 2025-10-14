Modificări noi la Codul Rutier. Urmează să apară permisul de conducere „digital”, proprietarul va fi sancționat pentru parcare neregulamentară

Ministerul Afacerilor Interne vine cu noi modificări pentru siguranța rutieră. Proiectul poate scuti șoferii de orele întregi de stat la ghișee și drumurile la instituții. Mai mult, se iau în calcul și implementarea de cursuri de siguranță rutieră.

Noi modificări la Codul Rutier

România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană la siguranța rutieră, ceea ce înseamnă că avem cei mai mulți morți din accidente. Circulația pe benzile unice pentru autobuze și prezentarea digitală a permisului la solicitarea polițistului se află pe lista cu propunerile de modificări pentru siguranța rutieră.

Modificările majore la Codul Rutier, propuse de Ministerul Afacerilor Interne, au fost anunțate la o zi după ce un șofer a spulberat o mamă cu bebelușul în cărucior care traversa o trecere de pietoni din Capitală. Momentul a fost surprins de camera video instalată în mașină.

Se vorbește despre introducerea conceptului de viteză medie, adică montarea camerelor fixe de monitorizare a vitezei pe anumite segmente de drum, spre exemplu, pe autostrăzi. Astfel, polițiștii își pot da seama în timp ce ați parcurs un anumit număr de kilometri și, bineînțeles, care a fost viteza medie cu care ați circulat. Iar în cazul în care ați depășit viteza legală veți fi amendați.

Se vorbește și despre schimbarea procedurii pentru oprirea neregulamentară. Sancțiunea va fi aplicată direct proprietarului, nu va mai fi căutată persoana care era la volan, dar în acest caz vot fi eliminate punctele de penalizare.

Introducerea permisului digital

Este vorba și despre discuția pe benzile specifice transportului în comun. Primăriile vor decide cine și în ce condiții poate circula pe acele benzi.

Se vorbește mult și despre digitalizare, mai exact simplificarea constatării sancțiunilor. Procesele verbale vor putea fi trimise pe mail, așadar nu mai trebuie să așteptăm să le primim prin poștă. Tot aici intră și prezentarea digitală a documentelor, la solicitarea polițistului.

