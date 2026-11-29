Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat cât timp mai persistă valul de ger care a cuprins România și când vom avea parte de temperaturi mai ridicate.

Potrivit prognozei meteorologice publicate duminică, 29 noiembrie, de către ANM, zilele următoare vor fi geroase, cu minime care vor coborî până la -18 grade Celsius. Totuși, începând de joi, 3 decembrie, se va mai încălzi în sudul și estul țării, dar vremea va rămâne mai rece decât în mod normal pentru această perioadă.

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Luni, 30 noiembrie

Valul de ger va persista în majoritatea regiunilor de Sfântul Andrei. Dimineața și noaptea va fi ger pe arii extinse în Transilvania, Moldova, Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală. Pe litoral rafalele de vânt vor atinge 70 km/h.

În București, vremea va rămâne geroasă. Temperaturile maxime se vor situa între -2 și -1 grad, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la valori cuprinse între -9 și -6 grade.

Marți, 1 decembrie

De Ziua Națională, vremea se va menține deosebit de rece, în special în regiunile sudice și estice. Dimineața și noaptea va fi ger pe arii extinse în mai multe regiuni ale țării. Pe litoral, vântul va avea intensificări de până la 50-60 km/h și va fulgui. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -7 grade în extremitatea sudică a Olteniei și sud-vestică a Munteniei și 5 grade în Maramureș. Minimele se vor situa, în general, între -18 și -4 grade.

În Capitală, temperatura maximă va fi cuprinsă între -1 și 1 grad Celsius, iar cea minimă între -10 și -7 grade. Vântul va sufla slab până la moderat.

Miercuri, 2 decembrie

Temperaturile diurne se vor situa în continuare sub cele specifice perioadei, mai ales în sudul și estul țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări în vestul țării, dar temporar ziua și în sud-est. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe litoral.

Temperaturile maxime se vor situa între -5 grade în sudul extrem al Olteniei și sud-vestul Munteniei și 8 grade în sudul Banatului. Minimele nocturne vor fi cuprinse, în general, între -15 și -3 grade.

În București, temperatura maximă va atinge aproximativ 2 grade, în timp ce valorile minime nocturne se vor situa între -10 și -7 grade.