Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat cât timp mai persistă valul de ger care a cuprins România și când vom avea parte de temperaturi mai ridicate.
Potrivit prognozei meteorologice publicate duminică, 29 noiembrie, de către ANM, zilele următoare vor fi geroase, cu minime care vor coborî până la -18 grade Celsius. Totuși, începând de joi, 3 decembrie, se va mai încălzi în sudul și estul țării, dar vremea va rămâne mai rece decât în mod normal pentru această perioadă.
Valul de ger va persista în majoritatea regiunilor de Sfântul Andrei. Dimineața și noaptea va fi ger pe arii extinse în Transilvania, Moldova, Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală. Pe litoral rafalele de vânt vor atinge 70 km/h.
În București, vremea va rămâne geroasă. Temperaturile maxime se vor situa între -2 și -1 grad, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la valori cuprinse între -9 și -6 grade.
De Ziua Națională, vremea se va menține deosebit de rece, în special în regiunile sudice și estice. Dimineața și noaptea va fi ger pe arii extinse în mai multe regiuni ale țării. Pe litoral, vântul va avea intensificări de până la 50-60 km/h și va fulgui. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -7 grade în extremitatea sudică a Olteniei și sud-vestică a Munteniei și 5 grade în Maramureș. Minimele se vor situa, în general, între -18 și -4 grade.
În Capitală, temperatura maximă va fi cuprinsă între -1 și 1 grad Celsius, iar cea minimă între -10 și -7 grade. Vântul va sufla slab până la moderat.
Temperaturile diurne se vor situa în continuare sub cele specifice perioadei, mai ales în sudul și estul țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări în vestul țării, dar temporar ziua și în sud-est. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe litoral.
Temperaturile maxime se vor situa între -5 grade în sudul extrem al Olteniei și sud-vestul Munteniei și 8 grade în sudul Banatului. Minimele nocturne vor fi cuprinse, în general, între -15 și -3 grade.
În București, temperatura maximă va atinge aproximativ 2 grade, în timp ce valorile minime nocturne se vor situa între -10 și -7 grade.
Joi ne așteaptă o creștere a temperaturilor din timpul zilei în regiunile sudice și estice. În restul țării, temperaturile se vor menține la valori apropiate de cele înregistrate în ziua precedentă.
Valorile maxime se vor încadra între -2 și 9 grade, în timp ce minimele vor coborî, în general, până la valori cuprinse între -10 și -3 grade. Pe timpul nopții, în nordul țării sunt posibile fulguieli.
În Capitală, vremea va fi rece, în special dimineața și seara, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va urca la 4-5 grade Celsius, iar minima va fi cuprinsă între -7 și -4 grade Celsius.
Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru începutul lunii decembrie, în special în zonele joase din sudul și vestul țării și în regiunile depresionare. Cerul va fi variabil, cu înnorări și pe alocuri precipitații în regiunile estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între -1 și 7 grade, iar cele minime între -10 și 0 grade.
În București, probabilitatea pentru precipitații va fi redusă. Temperaturile maxime vor coborî până la 2-3 grade, în timp ce minimele nocturne se vor situa între -7 și -4 grade.
În prima zi de weekend, temperaturile se vor situa sub mediile climatologice specifice acestei perioade în cea mai mare parte a țării. Valorile maxime se vor încadra, în general, între 0 și 6 grade, în timp ce temperaturile minime vor oscila, în cea mai mare parte a țării, între -10 și -1 grad.
În București, temperatura maximă estimată va fi în jur de 2 grade Celsius, iar cea minimă va fi cuprinsă între -6 și -3 grade. Șansele de precipitații vor fi reduse.
În cea de-a doua zi de weekend nu vor avea loc schimbări semnificative, iar temperaturile se mențin mai scăzute decât în mod normal pentru această perioadă. În jumătatea estică a țării se menține ridicată probabilitatea pentru înnorări, izolat precipitații și intensificări ale vântului.
Temperaturile maxime se vor situa, în general, între -2 și 6 grade, în timp ce minimele vor oscila, în cea mai mare parte a țării, între -9 și -1 grad. În cursul dimineții și al nopții, ceața își va face apariția pe arii restrânse.
În București, valorile termice maxime vor fi cuprinse între 1 și 3 grade, iar cele minime se vor situa între -6 și -4 grade. Probabilitatea de formare a ceții va fi ridicată.
Potrivit prognozei meteorologice publicate de ANM, în perioada 7-10 decembrie valorile termice vor înregistra variații nesemnificative de la o zi la alta. Precipitațiile vor fi prezente pe suprafețe restrânse, însă probabilitatea acestora va crește spre sfârșitul acestei perioade
În București, temperaturile se vor menține sub cele normale pentru această perioadă, fără schimbări semnificative de la o zi la alta. De asemenea, șansele de precipitații vor fi reduse.