Armata pakistaneză a confirmat duminică că a trimis un contingent de trupe în Arabia Saudită pentru a consolida capacitățile de apărare ale regatului în fața atacurilor lansate de rebelii Houthi din Yemen. Plecarea militarilor a avut loc pe 28 noiembrie, la doar o zi după o reuniune la nivel înalt desfășurată la Islamabad a Alianței de Apărare de la Mecca, scrie Reuters.

Acordul comun de apărare de la Mecca, semnat pe 7 august de către Arabia Saudită, Pakistan și Turcia, prevede o clauză reciprocă de apărare similară Articolului 5 al NATO. Acesta stipulează că un atac armat asupra unuia dintre membri este considerat un atac împotriva tuturor.

Vineri, pe 27 noiembrie, miniștrii de externe și cei ai apărării din cele trei state s-au reunit în capitala Pakistanului, de unde au condamnat ferm atacurile continue ale rebelilor Houthi asupra teritoriului saudit și au adoptat noi rezoluții pentru intensificarea sprijinului militar acordat Riadului.

Acest pact a fost activat pentru prima dată la începutul lunii octombrie, după o reuniune de urgență la Riad, când Turcia și Pakistanul au convenit să accelereze pregătirile pentru desfășurarea rapidă de forțe. De asemenea, Pakistanul a mai desfășurat de-a lungul timpului între 30.000 și 40.000 de soldați în Arabia Saudită, dar și avioane de luptă JF-17 și sisteme antiaeriene în baza unui acord bilateral semnat în 2025.

Noul contingent de militari pakistanezi a plecat în urma unei ceremonii oficiale organizate sâmbătă, la care au participat ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Muhammad Asif, ambasadorul saudit în Pakistan, Rajeh bin Tami Al-Baqmi, și comandanți de rang înalt ai armatei.

Potrivit comunicatului emis de aripa media a armatei pakistaneze, militarii vor opera exclusiv pe teritoriul saudit, având rolul de a proteja suveranitatea, integritatea teritorială și cele două moschei sfinte de la Mecca și Medina. Islamabadul a precizat anterior că trupele sale nu vor traversa granița în Yemen pentru a participa la operațiuni ofensive.