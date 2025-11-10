Prima pagină » Social » O femeie din Iași, mamă a opt copii luptă pentru viață. Fetițele, strigăt de ajutor pentru mama lor

O femeie din Iași, mamă a opt copii luptă pentru viață. Fetițele, strigăt de ajutor pentru mama lor

10 nov. 2025, 19:30, Social
O femeie din Iași, mamă a opt copii luptă pentru viață. Fetițele, strigăt de ajutor pentru mama lor

O mamă din comuna Mironeasa, județul Iași se luptă pentru viața ei din cauza unei răni grave la picior. Femeia, mamă a opt copii, nu are bani pentru tratamente și medicamente.

Petronela Ursu, în vârstă de 48 de ani, mamă a opt copii, se luptă de mai mult timp cu o boală care îi macină trupul. O rană adâncă la picior s-a transformat într-o cangrenă care îi pune viața în pericol. Fără bani, fără tratament și fără sprijin adecvat, femeia îndură durerea în tăcere și se întreabă ce se va întâmpla cu copiii ei dacă ea nu va mai fi.

O mamă cu opt copii luptă pentru viața ei

Deși suferă enorm, Petronela nu se plânge.  În ciuda durerii și a lipsurilor, își strânge copiii aproape și se roagă în tăcere. O rană adâncă la picior îi pune viața în pericol, iar durerea ei este dublată de grija pentru cei mici care o așteaptă acasă, flămânzi și speriați.

„Este o femeie cu un suflet bun, care nu a cerut niciodată nimic de la nimeni. A crescut opt copii în sărăcie, dar cu credință și dragoste. Acum are mare nevoie de ajutor!”, spune părintele Antonie Rafael Ungureanu de la Parohia „Sf. Arhidiacon Ștefan” – Frunziș, Mironeasa, potrivit BZI.

Cea mai mică dintre fiice, micuța Andreea, a spus cu lacrimi în ochi, cuvinte care au frânt inimile celor care le-au auzit: „Părinte, nu vreau să moară mama, vă rog!”.

Apel la solidaritate pentru Petronela

Cei care vor să ajute pot face donații în contul: Parohia Sfântul Arhidiacon Ștefan – Frunziș, Mironeasa; IBAN RO48CECEIS0130RON1062430, deschis la CEC Bank, sau prin Revolut și BT Pay, pe numele: Ungureanu Antonie Rafael; telefon: 0746 908 717.

