O pisică dispărută a fost găsită la 145 de kilometri distranță. Animalul a fost căutat cu drone

Francine, o pisică în vârstă de opt ani care locuia într-un magazin de bricolaj din Richmond, SUA, a fost personajul principal al unei povești cu final fericit. Ea a dispărut la finalul lunii septembrie, iar acest lucru a declanșat o operațiune demnă de un film de acțiune.

Angajații magazinului de bricolaj au căutat-o cu ajutorul dronelor cu imagistică termică, detectivi profesioniști ieșiți pe teren și voluntari care au verificat imaginile de pe camerele se supraveghere.

Pisică găsită cu ajutorul dronelor

La câteva zile distanță s-a descoperit că Francine a făcut o călătorie neprevăzută. Ea se urcase într-un camion care mergea spre centrul de distribuție al companiei, situat la 145 de kilometri distanță, în Carolina de Nord. Acolo, capcane, camere de filmat și chiar o echipă de securitate au așteptat-o și i-au monitorizat fiecare mișcare.

Francine a fost surprinsă pe camerele de supraveghere în noaptea se sâmbătă, ea a fost ademenită cu gustarea ei preferată. Când s-a uitat la echipă și a mieunat puternic, potrivit unuia dintre colegi, părea să spună: „V-a luat destul timp.”

Luni dimineață, managerul magazinului împreună cu un coleg au pornit într-o călătorie de 90 de minute pentru a o aduce acasă pe Francine. Ea s-a întors la colțul ei situat între rafturi, unei îi întâmpină pe clienți și se plimbă prin magazin. „Este mai mult decât pisica noastră”, a spus Sida, managerul magazinului. „Face parte din echipa noastră, și acum știm că întreaga comunitate este alături de ea.”

