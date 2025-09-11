Prima pagină » Actualitate » Cum să prepari cea mai pufoasă salată de icre. Rețetă clasică și rapidă cu 5 ingrediente simple

11 sept. 2025
foto: Shutterstock

Dacă ți-ai pus în plan să prepari cea mai pufoasă salată de icre, află că există câteva ingrediente pe care trebuie să le folosești și un simplu truc pentru o textură aerată. Vezi mai jos rețeta.

O salată de icre pufoasă poate reprezenta unul dintre aperitivele pe care să le pregătești rapid, acasă, mai ales atunci când ai invitați. Pentru această rețetă clasică vei avea nevoie doar de câteva ingrediente simple, dar care vor alcătui un preparat gustos.

Lista cu ingredientele necesare:

  • 200 de grame de icre de crap sărate (ar fi ideale cele care au minim 2 zile, pentru a nu avea un gust mult prea amar);
  • 150 de mililitri de ulei de floarea-soarelui;
  • zeama de la o jumătate de lămâie;
  • o ceapă mică (tocată mărunt);
  • 2 linguri de apă minerală.

Salată de icre pufoasă: mod de preparare

Înainte de a le prepara, trebuie să scurgi uniform icrele de crap. Apoi, se adaugă într-un bol și se mixează la viteză mică. Treptat, se adaugă uleiul de floarea-soarelui.

Apoi, după ce ai adăugat suficient ulei și ai mixat corespunzător, trebuie să adaugi zeama de lămâie și apa minerală. Apoi amesteci compoziția. Pentru ca icrele să fie pufoase, secretul constă în adăugarea apei minerale în compoziție, de fapt. Nu uita să adaugi, la final, ceapa tocată mărunt.

În condițiile în care icrele sunt mult prea consistente, mai poți adăuga o lingură de apă minerală. În orice caz, textura va fi mai aerată.

Cu doar câteva ingrediente poți prepara o salată de icre proaspătă și gustoasă. cu o textură pufoasă / sursă foto: Shutterstock

Salată de icre cu pâine înmuiată în lapte

Mai există varianta salatei de ice cu pâine înmuiată în lapte. Lista cu ingredientele necesare:

  • 100 de grame de icre de știucă;
  • 100 de mililitri de lapte;
  • 100 de mililitri de ulei;
  • zeama de la o lămâie;
  • două felii de pâine albă fără coajă;
  • un praf de sare.

Feliile de pâine albă fără coajă se pun în lapte și se lasă câteva minute la înmuiat. Apoi, se storc și se mixează cu icrele de știucă. Trebuie să urmezi pașii precum cei menționați anterior, pentru pregătirea compoziției, însă respectând gramajul indicat în acest caz. La final, poți adăuga mărar sau usturoi zdrobit, arată BZI.

Sursă foto: Shutterstock

