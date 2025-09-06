Cea mai bună PLĂCINTĂ de toamnă, cu piersici. Rețeta simplă și savuroasă e la îndemâna oricui

Toamna aduce arome bogate și ingrediente proaspete, numai bune pentru plăcinte savuroase. Această rețetă de sezon combină delicioasele piersici cu un aluat sfârămânicios și untos, perfect pentru acest sezon. Iată cum prepari cea mai bună plăcintă de toamnă, cea cu piersici.

Ingrediente pentru aluat :

300 g f ăină albă

200 g unt s ărat rece , tăiat cuburi

1 linguriță oțet de vin alb

1 ou , b ătut

zah ăr demerara pentru presărat

Ingrediente pentru umplutură:

1,2 kg piersici , cur ățate de coajă și s âmburi , t ăiate cuburi (nu folosi piersici prea coapte )

150 g zah ăr brun deschis , moale

60 g f ăină albă , plus extra pentru presărat

sucul de la 1 l ăm âie

20 g ghimbir , cur ățat și feliat

Mod de preparare

Se pune făina într-un bol mare și se amestecă cu untul folosind degetele sau două furculițe, până ce se obțin bucăți medii de unt acoperite cu făină. Se adaugă apoi oțetul și untul, după care, treptat, 120 ml apă foarte rece, câte o lingură, până se obține un aluat zbârcit.

Se răstoarnă apoi aluatul pe o suprafață și se împăturește de câteva ori până ce devine flexibil și cu dungi de unt. Dacă pare uscat, se umezesc ușor mâinile, dacă e lipicios, se presară puțină făină. Se împarte apoi aluatul în două și se formează discuri. Se înfășoară și se răcește 2 ore sau peste noapte.

Pentru umplutură, se combină piersicile, zahărul brun, făina, sucul de lămâie și ghimbirul într-un bol mare. Se întinde fiecare disc de aluat într-un cerc de 30 cm pe o suprafață ușor presărată cu făină. Se folosește unul pentru a tapeta o formă de plăcintă de 23 de cm, netezind marginile. Se preîncălzește cuptorul la 200 de grade C.

Se taie apoi al doilea disc de aluat în 12 fâșii de 2,5 cm lățime. Se țes fâșiile în rețea, alternând fâșiile vertical și cele orizontale.

Se toarnă apoi umplutura în aluat. Se ung marginile cu un ou bătut, se așază grilajul din aluat, se presează marginile și se sigilează cu o furculiță. Se unge restul cu ou și se presară zahăr. Se coace plăcinta 30 de minute la 200 de grade, apoi se scade la 180 de grade C pentru încă 45 de minute, acoperind ușor cu folie, dacă se rumenește prea tare. Se lasă să se răcească o oră înainte de servire.

