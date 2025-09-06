Prima pagină » Actualitate » Cea mai bună PLĂCINTĂ de toamnă, cu piersici. Rețeta simplă și savuroasă e la îndemâna oricui

Cea mai bună PLĂCINTĂ de toamnă, cu piersici. Rețeta simplă și savuroasă e la îndemâna oricui

06 sept. 2025, 11:59, Actualitate
Cea mai bună PLĂCINTĂ de toamnă, cu piersici. Rețeta simplă și savuroasă e la îndemâna oricui
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Toamna aduce arome bogate și ingrediente proaspete, numai bune pentru plăcinte savuroase. Această rețetă de sezon combină delicioasele piersici cu un aluat sfârămânicios și untos, perfect pentru acest sezon. Iată cum prepari cea mai bună plăcintă de toamnă, cea cu piersici.

Ingrediente pentru aluat:

  • 300 g făină albă
  • 200 g unt sărat rece, tăiat cuburi
  • 1 linguriță oțet de vin alb
  • 1 ou, bătut
  • zahăr demerara pentru presărat

Ingrediente pentru umplutură:

  • 1,2 kg piersici, curățate de coajă și sâmburi, tăiate cuburi (nu folosi piersici prea coapte)
  • 150 g zahăr brun deschis, moale
  • 60 g făină albă, plus extra pentru presărat
  • sucul de la 1 lămâie
  • 20 g ghimbir, curățat și feliat

Mod de preparare

Se pune făina într-un bol mare și se amestecă cu untul folosind degetele sau două furculițe, până ce se obțin bucăți medii de unt acoperite cu făină. Se adaugă apoi oțetul și untul, după care, treptat, 120 ml apă foarte rece, câte o lingură, până se obține un aluat zbârcit.

Se răstoarnă apoi aluatul pe o suprafață și se împăturește de câteva ori până ce devine flexibil și cu dungi de unt. Dacă pare uscat, se umezesc ușor mâinile, dacă e lipicios, se presară puțină făină. Se împarte apoi aluatul în două și se formează discuri. Se înfășoară și se răcește 2 ore sau peste noapte.

Pentru umplutură, se combină piersicile, zahărul brun, făina, sucul de lămâie și ghimbirul într-un bol mare. Se întinde fiecare disc de aluat într-un cerc de 30 cm pe o suprafață ușor presărată cu făină. Se folosește unul pentru a tapeta o formă de plăcintă de 23 de cm, netezind marginile. Se preîncălzește cuptorul la 200 de grade C.

Se taie apoi al doilea disc de aluat în 12 șii de 2,5 cm lățime. Se țes șiile în rețea, alternând șiile vertical și cele orizontale.

Se toarnă apoi umplutura în aluat. Se ung marginile cu un ou bătut, se așază grilajul din aluat, se presează marginile și se sigilează cu o furculiță. Se unge restul cu ou și se presară zahăr. Se coace plăcinta 30 de minute la 200 de grade, apoi se scade la 180 de grade C pentru încă 45 de minute, acoperind ușor cu folie, dacă se rumenește prea tare. Se lasă să se răcească o oră înainte de servire.

