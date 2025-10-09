Prima pagină » Social » Peste un sfert din români abia se ajung cu salariul de la o lună la alta. Mulți rămân fără bani la finalul lunii

09 oct. 2025, 14:42, Social
Peste un sfert din români abia se ajung cu salariul de la o lună la alta. Mulți rămân fără bani la finalul lunii

Românii abia supraviețuiesc de la o lună la alta din salariu, din cauza finanțelor insuficiente, iar mulți sunt puși în imposibilitatea de a mai economisi și cu atât mai puțin de a investi, potrivit unor sondaje.

Pentru majoritatea oamenilor, salariul înseamnă să supraviețuiască de la o lună la alta, iar rareori o șansă de a face economii sau de a face investiții. Lipsa banilor, teama de risc și lacunele educaționale îi împiedică pe români să meargă către piața investițiilor și îi fac vulnerabili în fața unor posibile fraude financiare.

Peste un sfert din români rămân fără bani la final de lună

Peste un sfert dintre români (33%) nu reușesc să pună nimic deoparte după ce își achită facturile și cheltuielile lunare, iar doar 1 din 10 transformă economiile în investiții. 39% dintre respondenți, în special tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, au spus că investesc fondurile necheltuite. Doar 4 din 10 români cred că investițiile sunt posibile doar cu sume mari, de peste 5.000 de lei. Totodată, 6% dintre respondenți consideră că nu ar trebui să investească deloc.

Potrivit sondajului realizat de  Reveal Marketing Research la solicitarea XTB, aproape jumătate dintre cei chestionați (45%) consideră că „a munci pentru bani” înseamnă supraviețuirea de la o lună la alta, în vreme ce o treime dintre aceștia (33%) o echivalează cu stabilitatea financiară. Doar 19% dintre oameni văd în această frază posibilitatea de a economisi și 4% posibilitatea de a investi.

În ceea ce privește raportarea pe sexe, în special femeile spun că munca este asociată cu „supraviețuirea de la o lună la alta” și cu „stabilitatea”, în timp ce bărbații consideră că munca îi ajută să economisească sau să investească.

Aceste rezultate nu sunt doar statistici, ci și un semnal de alarmă, pentru că arată câtă nevoie au românii de stabilitate financiară și de încredere în propriile decizii legate de bani. Este semnalul că trebuie începută o discuție serioasă despre cum putem transforma banii dintr-o resursă de supraviețuire într-un instrument pentru siguranță. Banii nu trebuie doar câștigați și cheltuiți, ci și puși la treabă pentru a construi viitorul”, spune Irina Cristescu, General Manager XTB România.

