Pompierii intervin a doua zi consecutiv pentru stingerea incendiului izbucnit în ostrovul Babina din Delta Dunării

Focul a fost semnalat ieri şi deocamdată nu se cunoaşte cauza producerii lui. Pentru a doua zi consecutiv, pompierii intervin pentru stingerea incendiului care a mistuit deja 700 de hectare de vegetaţie uscată şi 1.000 de metri pătraţi de fond forestier, în ostrovul Babina din Delta Dunării. În primul semestru al anului, în judeţul Tulcea au fost înregistrate peste 60 de incendii de vegetaţie uscată, potrivit RRA.

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„Salvatorii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea, cu șalupa multirol, acționează în continuare pentru localizarea și lichidarea incendiului izbucnit în zona Ostrovul Babina.

La misiune participă, alături de pompieri, personal din cadrul Ocolului Silvic și membri ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Chilia Veche.

Suprafața estimată afectată de incendiu este de aproximativ 700 de ha de vegetație uscată și 1.000 de mp de fond forestier.

Misiunea este în dinamică, iar echipajele intervin pentru localizarea și lichidarea focarelor și limitarea propagării incendiului”, a scris Departamentul pentru Situații de Urgență pe Facebook.

Salvatori militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Tulcea, cu şalupa multirol, acţionează în continuare pentru localizarea şi lichidarea incendiului, izbucnit în zona ostrovul Babina. La misiune participă, alături de pompieri, personalul din cadrul Ocolului Silvic şi membri ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Chilia Veche. Suprafaţa estimată afectată de incendiu este de aproximativ 700 de hectare de vegetaţie uscată şi 1.000 de metri pătraţi de fond forestier. Misiunea este în dinamică, iar echipajele intervin pentru localizarea şi lichidarea focarelor şi limitarea propagării incendiului, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta, Cristina Profir, pentru RRA.