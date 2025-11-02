Prima pagină » Știri externe » Momentele magnifice de la deschiderea Marelui Muzeu Egiptean. Zeii și faraonii au apărut pe cerul nopții, iar președintele Sisi a vorbit despre pace

02 nov. 2025, 07:00
Marele Muzeu Egiptean a fost planificat din 1992, din timpul fostului președintelui Hosni Mubarak, la insistențele ministrului egiptean al Culturii Farouk Hosni. Ministrul se plângea că Muzeul Egiptean din Tahir devenise „demodat” și că „de fiecare dată când îl vizita, îi provoca dureri de cap și depresie”. 

Hosni Mubarak a pus piatra de temelie în 2002 a ceea ce avea să devină cel mai mare muzeu de arheologie din lume. Construcția Marelui Muzeu Egiptean cu o suprafață totală de 500.000 metri pătrați a debutat în 2005. Au contribuit companiile de construcție Orascom (Egipt) și BESIX (Belgia).

În seara inaugurării Marelui Muzeu Egiptean, trecătorii au putut admira nu doar artificii, ci și masca de aur a Faraonului Tutankhamon pe cerul nopții, alcătuită din formațiuni de drone aprinse. Mulți participanți la ceremonie au stat încremeniți, cu telefoanele scoase pentru a surprinde momentul de basm.

Până la urmă, așa cum a spus și Zahi Hawass, cel mai renumit arheolog din Egipt și fost ministru al antichităților, turiștii din toată lumea călătoresc în Egipt pentru a admira masca și tezaurul faraonului Tutankhamon.

„De ce este acest muzeu atât de important și toată lumea așteaptă deschiderea? Datorită lui Tutankhamon, a declarat arheologul.

Pe cer și-au făcut apariția și străvechii zei egipteni după două milenii, în plină epocă monoteistă, în una dintre cele mai mari țări islamice:

  • Osiris (dreapta), zeul agriculturii, al fertilității și judecător al morților, omorât de Seth, fratele său gelos;
  • Isis (stânga), zeița familiei, a magiei și protectoare a copiilor, soția și sora lui Osiris, este cea care i-a dat naștere lui Horus, zeul cerului, al aerului și al vântului, considerat primul faraon, pentru a se răzbuna pe Seth.

Cei doi, alcătuiți parcă din stele, s-au ținut de mână, parcă într-o reuniune emoționantă după tragedia care i-a despărțit pentru milenii întregi.

Spectacol cu drone

Pe cer a apărut însăși constelația Orion. Egiptenii credeau că stelele lui Orion alcătuiau un zeu pe nume Sah. Egiptenii au observat de fiecare dată că Orion răsare înaintea lui Sirius, steaua a cărei răsărit heliacal a stat la baza calendarului solar egiptean. Steaua Sirius era personificată ca zeița Sopdet.

Sah a fost sincretizat cu Osiris, în timp ce Sopdet a fost sincretizată cu zeița Isis. În Textele Piramidelor, Sah este unul dintre mulții zei a căror formă se spune că o ia faraonul mort în Viața de Apoi. Potrivit credințelor egiptenilor antici, Sah și Sopdet au dat naștere unui fiu, numit Sopdu. Acesta a fost asociat ulterior cu Horus.

Barca de 1 milion de ani a lui Ra, zeul Soarelui, a plutit pe cer. Zeul cu cap de șoim și cu discul solar, se bătea noapte de noapte cu Apophis, întunericul sau haosul care lua forma unui șarpe gigantic. Ra avea menirea de a învinge întunericul și de a înălța discul solar pe cer. La finalul zilei, la apus, se întorcea în Lumea de Apoi, iar întunericul lui Apophis avea să domine până la revenirea zeului în dimineața următoare.  O barcă solară care ilustrează legenda zeului Ra va fi inclusă printre exponatele permanente ale muzeului.

Pe cer s-au arătat sarcofagul, carul de război și tronul  lui Tutankhamon, și acestea prezente în colecția muzeului. Și-au făcut apariția și cele trei mari piramidele iconice de la Giza, sub stelele centurii constelației lui Orion.

Dar cel mai emoționant moment a fost când dronele au alcătuit cuvântul „PACE” în limba engleză (cu literele alfabetului latin, deși egiptenii vorbesc și scriu în arabă), în contextul în care în vecinătate este un război sângeros care durează de 2 ani.

Un vis împlinit al unui fost ministru din „Epoca Mubarak”

Mubarak a demisionat de la conducere după Revoluția Egipteană declanșată de Primăvara Arabă din 2011. Fostul președinte egiptean care a condus țara „cu o mână de fier” timp de 30 de ani (1981-2011) a murit în 2020, la vârsta de 91 de ani.

Muzeul a fost finalizat abia în 2023, după ce statul egiptean a cheltuit 1,2 miliarde de dolari.  Deschiderea oficială a avut loc în seara zilei de 1 noiembrie 2025.  Fostul ministru Farouk Hosni (născut în 1938, ministru al Culturii între 1987 și 2011) a apucat seara trecută să fie martor la inaugurarea Marelui Muzeu Egiptean (foto stânga).

„Trăiesc în prezența unui vis care a devenit realitate chiar sub ochii noștri. Astăzi, sărbătorim fortăreața civilizației egiptene.”, a declarat cu încântare fostul ministru al Culturii.

Mai mulți lideri mondiali au vizitat deja muzeul înainte de deschiderea sa:  președintele francez Emmanuel Macron, președintele Angolei João Lourenço, președintele Azali Assoumani din Comore, președintele Tharman Shanmugaratnam din Singapore, și prim-ministrul croat, Andrej Plenković.

Compania belgiană de construcții BESIX a fost responsabilă de construirea Marelui Muzeu Egiptean. A asigurat dotarea cu sistemele de iluminat și aer condiționat. A asigurat transportul unora dintre cele mai importante piese. Besix a contribuit la construirea celui mai înalt zgârie-nori, Burj Khalifa din Dubai.  BESIX a contribuit și la construirea mai multor stadioane în Qatar pentru Cupa Mondială de Fotbal din 2022, potrivit Belga News Agency.

Începutul ceremoniei

Ceremonia de deschidere a Marelui Muzeu Egiptean a fost transmisă în direct pe canalele TV din Egipt, în limba arabă, engleză și în franceză. Forțele de securitate au fost staționate în intersecțiile și punctele cheie ale orașului Cairo pentru a asigura ordinea rutieră și a securiza ceremonia la care au participat 79 de demnitari străini, inclusiv capete încoronate.

Turnul din Cairo de 187 de metri înălțime a fost iluminat spre seară pentru a marca deschiderea marelui muzeu, potrivit Ahram Online. Prim-ministrul Mostafa Madbouly a declarat că deschiderea Marelui Muzeu Egiptean (GEM) reprezintă realizarea unui vis care a inspirat generații întregi de egipteni. Într-o secvență de prezentare, obeliscurile egiptene din întreaga lume au fost luminate.

„Acest vis pe care l-am împărtășit cu toții și ne-am întrebat dacă se va împlini vreodată – să vedem acest proiect monumental devenind realitate și deschizându-și porțile către lume ca un dar din partea unei națiuni a cărei istorie se întinde pe peste 7.000 de ani, o națiune care întruchipează esența tuturor civilizațiilor de-a lungul istoriei umane. Într-o perioadă de inactivitate din cauza circumstanțelor survenite în Egipt începând din 2011 (n.r. Primăvara Arabă, Pandemia de COVID-19), directiva Președintelui Abdel-Fattah El-Sisi a fost de a relua și finaliza proiectul în cea mai bună formă posibilă, reflectând identitatea culturală și civilizațională a Egiptului.  Când lucrările au fost reluate, doar o mică parte a proiectului fusese finalizată”, a spus Madbouly.

Prim-ministrul și-a exprimat profunda recunoștință față de toți cei care au contribuit la finalizarea muzeului „de la cei care au conceput ideea până la toți cei implicați în realizarea sa”, subliniind că Egiptul oferă încă o dată lumii un „dar monumental care simbolizează măreția și atemporalitatea civilizației sale.”

Fostul ministru egiptean al culturii, Farouk Hosni, renumitul chirurg egiptean Magdi Yacoub și directorul general al UNESCO, Khaled El-Anany, și-au susținut scurtele lor declarații în fața invitaților de la ceremonia de inaugurare.

Președintele Abdel-Fattah El-Sisi a transmis un mesaj de pace globală (el a fost unul dintre mediatorii armistițiului menit să pună captă Războiului din Fâșia Gaza).

„Acest edificiu magnific nu este doar un loc; este o mărturie vie a geniului poporului egiptean care a construit piramidele și și-a înscris povestea pe pereți.”

Președintele El-Sisi a adăugat că Egiptul este cea mai veche națiune cunoscută în istorie.

„Egiptul a inspirat toate popoarele pământului, iar de pe malurile Nilului, civilizația și progresul uman au strălucit.”

Președintele El-Sisi a adăugat că civilizațiile se construiesc în vremuri de pace și înfloresc prin spiritul de cooperare dintre națiuni.

„Astăzi, scriem un nou capitol în istoria prezentului și a viitorului. O dovadă a geniului poporului egiptean.”

Concertul și dansuri

O orchestră a interpretat selecții din compoziții internaționale, în timp ce actori îmbrăcați în haine egiptene antice au ilustrat marea istorie a Egiptului, cu Marile Piramide de la Giza și Sfinxul în fundal. Cântăreața Shereen, care a fascinat publicul din Egipt și din lumea arabă cu ghicitorile sale nemuritoare de Ramadan ani de zile, a cântat la concertul ținut în fața demnitarilor străini.

A interpretat și renumitul cântăreț islamic Ehab Younnis, precum și cântăreții Ahmed Ismail (a cântat în nubiană) și Haneen El-Shater (care a cântat în arabă), pe Nil. Mirette Hanna a cântat la pian și Amira și Mariam Abu Zahra au cântat la vioară. Cântăreții de soprană Fatima Said și Raggaeddin i-au încântat pe toți demnitarii străini la marea deschidere. Către final, un băiat cu o lampă a fost trimis să exploreze incinta Muzeului Egiptean, admirând exponatele intens luminate.

Cine sunt liderii care au participat

Alături de conducerea Egiptului, 79 de demnitari străini au participat la inaugurarea prestigiosului muzeu. Au fost întâmpinați de Președintele Abdel Fattah el-Sisi și Prima Doamnă Entissar El-Sisi.  Dintre aceștia, 39 au fost șefi de stat, regi, regine, președinți și prim-miniștri din următoarele țări:

  • Belgia: Regele Philippe și prim-ministrul Bart de Wever
  • Spania: Regele Felipe al VI-lea și Regina Letizia 
  • Luxemburg: Ducele Henry 
  • Monaco: Prințul Albert 
  • Danemarca: Regina Mary 
  • Iordania: Regina Rania și Prințesa Salma bint Abdullah
  • Bahrain: Prințul Salman bin Hamad Al Khalifa
  • Palestina: Președintele Mahmoud Abbas
  • Kuweit: Emirul Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
  • Yemen: Președintele Rashad al-Alimi 
  • Liban: Fostul Președinte Michel Aoun
  • Oman: Prințul  Theyazin bin Haitham 
  • Emiratele Arabe Unite: Președintele Mohamed bin Zayed Al Nahyan, emir din Abu Dhabi 
  • Libia: Președintele Mohamed al-Menfi 
  • Uganda: Prim-ministra Robinah Nabbanja
  • Ghana: Președintele John Mahama
  • Ducatul de Castro (Vatican):  Prințul Carlo de Bourbon, un pretendent la tronul Casei al Celor Două Sicilii
  • Japonia: Prințesa Akiko de Mikasa 
  • Thailanda: Prințesa Sirivannavari 
  • Arabia Saudită: Ministrul Culturii Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud
  • Brazilia: Ministra Culturii Margareth Menezes
  • Republica Populară Chineză: Ministrul Culturii și al Turismului Sun Yeli 
  • Germania: Președintele Frank-Walter Steinmeier
  • Grecia: Prim-Ministrul Kyriakos Mitsotakis
  • Ungaria: Prim-Ministrul Viktor Orban
  • Țările de Jos: Prim-Ministrul demisionar Dick Schoof
  • România: Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu
  • Liga Arabă: Secretarul General Ahmed Aboul Gheit
  • Organizația Cooperării Islamice: Secretarul General Hissein Brahim Taha
  • Comisia Uniunii Africane: Președintele Mahamoud Ali Youssouf
  • Alianța Civilizațiilor: Reprezentantul  în numele Secretarului General al Națiunilor Unite Miguel Ángel Moratinos
  • Parlamentul Arab: Purtătorul de cuvânt Mohammed bin Ahmed Al Yamahi
  • Agenția de Cooperare Internațională a Japoniei: Președintele Akihiko Tanaka
  • Fostul manager al echipei FC Liverpool Jürgen Klopp

Au mai venit miniștri, parlamentari și alți demnitari din Franța, SUA, Italia, Austria, Marea Britanie, Turcia și Federația Rusă.

Gazdele ceremoniei:

  • Președintele Abdel Fattah el-Sisi
  • Prim-ministrul Mostafa Madboulyâ

Din 100.000 de relicve egiptene, 20.000 sunt expuse pentru prima oară

Marele Muzeu Egiptean conține acum o colecție vastă de artefacte din mai multe perioade ale civilizației egiptene: 100.000 în total. Acestea datează din Perioada Predinastică, Vechiul Regat Egiptean, Regatul Mijlociu și Noul Regat Egiptean, Egiptul Ptolemeic și chiar din Perioada Coptică.

20.000 de relicve vor fi expuse și admirate de public pentru prima oară.  Vizitatorii vor fi întâmpinați de o statuie gigantică al celui mai cunoscut faraon din Dinastia a 19-a: Ramses cel Mare (care a domnit între 1279-1213 î.Hr.)

Vizitatorii vor putea admira numeroase statui ale faraonilor, scribilor, preoților, nobililor, ale oamenilor de rând, dar și sculpturile zeilor egipteni precum Anubis, zeul cu cap de șacal al îmbălsămării, cunoscut drept „Gardianul Morților”. 

De asemenea, este și o cameră virtuală cu ecrane mari cu o suprafață de 32.000 metri pătrați. Fațada muzeului este construită din marmură și sticlă, decorată cu cartușe care conține hieroglife cu nume ale faraonilor și reginelor.

Vor fi expuse pentru prima oară a doua barcă solară a lui Khufu, Faraonul din Dinastia a 4-a care a construit Marea Piramidă de la Giza în anul 2600 î.Hr. Vor fi la muzeu și colecțiile Reginei Hetepheres, mama lui Khufu. Vor fi și colecțiile lui Yuya și Thuyu, părinții Reginei Tiye, a doua nevastă a Faraonului Ramses al III-lea (1186–1155 î.Hr.) din Dinastia a 20-a.

Comorile regelui Tut

Colecția include și 5.398 de piese care i-au aparținut Faraonului Tutankhamon din Dinastia a 18-a (1341 î.Hr. – c. 1323 î.Hr.). Acesta a murit la numai 18 ani. Mormântul faraonului a fost descoperit în 1922 de către arheologul Howard Carter și George Herbert, Lordul Carnarvon. La Marele Muzeu Egiptean, colecția „regelui Tut” va fi expusă într-o secțiune de 7.500 de metri pătrați.

Muzeul va găzdui nu doar expoziții permanente și temporare, dar și un muzeu al copiilor. Vor fi regăsite piese de mobilier, inclusiv faimosul tron aurit al faraonului Tutankhamon. Și multe alte exponate care vor stârni curiozitate. O perucă egipteană veche de 3.100 de ani, împletită din păr uman. Sau chiar un crocodil mumificat.

O altă atracție importantă o reprezintă „Marea Scară”. Este aliniată cu statui colosale și sarcofage, cu trepte similare celor ale Piramidelor de la Giza. În vârf sunt 12 galerii cu cei 5.000 de ani de istorie ai Egiptului, din preistorie până în epoca romană.

POVESTE EXCLUSIVĂ O româncă revoluționează siguranța alimentară. Invenția care izolează microplasticele din lactate a fost premiată de cinci ori. „În acest moment, nu există o altă metodă”
06:00
O româncă revoluționează siguranța alimentară. Invenția care izolează microplasticele din lactate a fost premiată de cinci ori. „În acest moment, nu există o altă metodă”
EXCLUSIV COMOARA uitată a României renaște. Turismul balnear, o gură de oxigen pentru economie. Stațiunea de VIS care ne va pune pe harta mondială
05:00
COMOARA uitată a României renaște. Turismul balnear, o gură de oxigen pentru economie. Stațiunea de VIS care ne va pune pe harta mondială
FLASH NEWS Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, surprins la inaugurarea-spectacol a Marelui Muzeu al Egiptului. Oficialul român pare stingher printre regi, regine, prinți și președinți
05:00
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, surprins la inaugurarea-spectacol a Marelui Muzeu al Egiptului. Oficialul român pare stingher printre regi, regine, prinți și președinți
ȘOCANT O cățelușă BĂTUTĂ într-un restaurant din sectorul 3 chiar de stăpânul său, care e patronul localului, a ajuns înapoi la bărbatul violent
00:31
O cățelușă BĂTUTĂ într-un restaurant din sectorul 3 chiar de stăpânul său, care e patronul localului, a ajuns înapoi la bărbatul violent
ACTUALITATE Valentin Stan aduce explicația pe care o așteaptă toată lumea. De ce nu a făcut Moșteanu armata? “Puhoi de minciuni”
23:00
Valentin Stan aduce explicația pe care o așteaptă toată lumea. De ce nu a făcut Moșteanu armata? “Puhoi de minciuni”
ANUNȚ Președintele Nicușor Dan, noi detalii despre CĂSĂTORIA cu Mirabela Grădinaru: „Desigur că se va întâmpla. Acest lucru va avea loc 100%”
22:15
Președintele Nicușor Dan, noi detalii despre CĂSĂTORIA cu Mirabela Grădinaru: „Desigur că se va întâmpla. Acest lucru va avea loc 100%”