Prăjitura cu ciocolată sățioasă pentru întreaga zi. Până și medicii o recomandă

Micul dejun reprezintă cea mai importantă masă a zilei, pentru o bună funcționare a organismului. Alimentele pe care le consumăm dimineața ne pot influența întreaga zi, iar ingredientele alese atent ajută la sațietate. Un medic renumit mizează și pe un preparat anume.
Alexandra Gleave, medic rezident în Medicină Fizică și Recuperare, a cucerit internetul cu rețeta ei de prăjitură care conține ciocolată, banane, vanilie, scorțișoară, proteină și semințe. Preparatul care arată delicios promite să aducă beneficii pentru corp și sănătate, relatează Click.
„O prepar o singură dată, o feliez pentru întreaga săptămână și mănânc câte 3-4 felii în fiecare dimineață. Îmi asigură aproape 30 g de proteine înainte de a-mi începe activitatea, fără să fiu nevoită să apelez la batoane proteice sau shake-uri artificiale.
Mai mult, rețeta este îmbogățită cu nutrienți esențiali din semințe de chia și de in, combinația perfectă pentru a-ți menține creierul ager și mintea limpede pe parcursul unei zile întregi de muncă”, a scris ea pe Instagram.
Reține că fiecare felie are aproximativ 129 kcal și oferă 8 g de proteine.
Ingrediente
Mod de preparare
Recomandările autorului: