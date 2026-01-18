Prima pagină » Social » Prăjitura cu ciocolată sățioasă pentru întreaga zi. Până și medicii o recomandă

18 ian. 2026, 18:24, Social
Micul dejun reprezintă cea mai importantă masă a zilei, pentru o bună funcționare a organismului. Alimentele pe care le consumăm dimineața ne pot influența întreaga zi, iar ingredientele alese atent ajută la sațietate. Un medic renumit mizează și pe un preparat anume.

Alexandra Gleave, medic rezident în Medicină Fizică și Recuperare, a cucerit internetul cu rețeta ei de prăjitură care conține ciocolată, banane, vanilie, scorțișoară, proteină și semințe. Preparatul care arată delicios promite să aducă beneficii pentru corp și sănătate, relatează Click.

Prăjitura cu ciocolată care te ține sătul întreaga zi

„O prepar o singură dată, o feliez pentru întreaga săptămână și mănânc câte 3-4 felii în fiecare dimineață. Îmi asigură aproape 30 g de proteine înainte de a-mi începe activitatea, fără să fiu nevoită să apelez la batoane proteice sau shake-uri artificiale.

Mai mult, rețeta este îmbogățită cu nutrienți esențiali din semințe de chia și de in, combinația perfectă pentru a-ți menține creierul ager și mintea limpede pe parcursul unei zile întregi de muncă”, a scris ea pe Instagram.

Reține că fiecare felie are aproximativ 129 kcal și oferă 8 g de proteine.

Ingrediente

  • 80 g făină
  • 20 g semințe de chia
  • 15 g semințe de in
  • 2 banane coapte
  • 2 ouă
  • 1 cană lapte de migdale neîndulcit
  • 2 lg pudră proteică
  • 40 g fulgi de ciocolată
  • 1 lingură praf de copt
  • 1 linguriță scorțișoară
  • 1 linguriță extract de vanilie
  • ½ linguriță sare

Mod de preparare

  • Pasul 1: Preîncălzește cuptorul la 175°C.
  • Pasul 2: Pasează bananele și amestecă-le cu ouăle, laptele de migdale și extractul de vanilie.
  • Pasul 3: Adaugă restul ingredientelor și amestecă până se omogenizează.
  • Pasul 4: Toarnă compoziția într-o tavă de chec tapetată cu hârtie de copt.
  • Pasul 5: Pune prăjitura în cuptor, timp de 35 de minute, la 175°C. După ce s-a copt, las-o să se răcească complet, apoi taie-o în 8-10 felii. Poftă bună!

