Produsul banal care are întrebuințări surprinzătoare. Ce poți să cureți cu detergentul de rufe

Deși a fost creat pentru un scop precis, detergentul de rufe s-a dovedit a fi foarte versatil decât ar părea la prima vedere. Potrivit companiei Busy Mom Cleaning din Florida, „majoritatea oamenilor cred că detergentul de rufe este doar pentru mașina de spălat, dar o cantitate mică, diluată, poate fi un adevărat salvator”. Cu proprietăți de spumare blânde, dar eficiente, acest produs poate fi folosit în aproape orice colț al locuinței.
O soluție preparată dintr-o picătură de detergent de vase și apă poate îndepărta petele de mâncare sau băutură de pe covor, înainte ca ele să pătrundă în fibre. Specialiștii recomandă „să tamponezi ușor cu o cârpă înmuiată în soluție, apoi să clătești și să ștergi prin tamponare”. Este important să eviți frecarea pentru a proteja țesătura.
Detergentul de rufe ajută și la curățarea eficientă a pardoselilor de vinil sau laminat și lasă o suprafață curată fără urme lipicioase: „1-2 picături de detergent în aproximativ 4 litri de apă caldă sunt suficiente pentru o curățare delicată”
Detergentul poate îndepărta și pete de pe tapițerie. Trebuie testată întâi o zonă ascunsă, pentru a evita decolorarea. În mod similar, urmele de murdărie și amprentele de pe pereți pot fi curățate cu o soluție mai slab concentrată. Detergentul poate fi util și în curățarea pensulelor de machiaj: câteva picături amestecate cu apă caldă fiind suficiente pentru o spălare eficientă. De asemenea, detergentul pudră ajută la îndepărtarea petelor de ulei de pe alee sau din garaj: se presară pe pată, se adaugă apă, se freacă și se clătește.
Recomandările autorului: