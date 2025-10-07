Produsul banal care are întrebuințări surprinzătoare. Ce poți să cureți cu detergentul de rufe

Deși a fost creat pentru un scop precis, detergentul de rufe s-a dovedit a fi foarte versatil decât ar părea la prima vedere. Potrivit companiei Busy Mom Cleaning din Florida, „majoritatea oamenilor cred că detergentul de rufe este doar pentru mașina de spălat, dar o cantitate mică, diluată, poate fi un adevărat salvator”. Cu proprietăți de spumare blânde, dar eficiente, acest produs poate fi folosit în aproape orice colț al locuinței.

Elimină petele de pe covor

O soluție preparată dintr-o picătură de detergent de vase și apă poate îndepărta petele de mâncare sau băutură de pe covor, înainte ca ele să pătrundă în fibre. Specialiștii recomandă „să tamponezi ușor cu o cârpă înmuiată în soluție, apoi să clătești și să ștergi prin tamponare”. Este important să eviți frecarea pentru a proteja țesătura.

Detergentul util la curățarea podelelor

Detergentul de rufe ajută și la curățarea eficientă a pardoselilor de vinil sau laminat și lasă o suprafață curată fără urme lipicioase: „1-2 picături de detergent în aproximativ 4 litri de apă caldă sunt suficiente pentru o curățare delicată”

Detergentul poate îndepărta și pete de pe tapițerie. Trebuie testată întâi o zonă ascunsă, pentru a evita decolorarea. În mod similar, urmele de murdărie și amprentele de pe pereți pot fi curățate cu o soluție mai slab concentrată. Detergentul poate fi util și în curățarea pensulelor de machiaj: câteva picături amestecate cu apă caldă fiind suficiente pentru o spălare eficientă. De asemenea, detergentul pudră ajută la îndepărtarea petelor de ulei de pe alee sau din garaj: se presară pe pată, se adaugă apă, se freacă și se clătește.

