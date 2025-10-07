Prima pagină » Social » Produsul banal care are întrebuințări surprinzătoare. Ce poți să cureți cu detergentul de rufe

Produsul banal care are întrebuințări surprinzătoare. Ce poți să cureți cu detergentul de rufe

07 oct. 2025, 22:51, Social
Produsul banal care are întrebuințări surprinzătoare. Ce poți să cureți cu detergentul de rufe
FOTO - Captură video: Digi 24

Deși a fost creat pentru un scop precis, detergentul de rufe s-a dovedit a fi foarte versatil decât ar părea la prima vedere. Potrivit companiei Busy Mom Cleaning din Florida, „majoritatea oamenilor cred că detergentul de rufe este doar pentru mașina de spălat, dar o cantitate mică, diluată, poate fi un adevărat salvator”. Cu proprietăți de spumare blânde, dar eficiente, acest produs poate fi folosit în aproape orice colț al locuinței.

Elimină petele de pe covor

O soluție preparată dintr-o picătură de detergent de vase și apă poate îndepărta petele de mâncare sau băutură de pe covor, înainte ca ele să pătrundă în fibre. Specialiștii recomandă „să tamponezi ușor cu o cârpă înmuiată în soluție, apoi să clătești și să ștergi prin tamponare”. Este important să eviți frecarea pentru a proteja țesătura.

Detergentul util la curățarea podelelor

Detergentul de rufe ajută și la curățarea eficientă a pardoselilor de vinil sau laminat și lasă o suprafață curată fără urme lipicioase: „1-2 picături de detergent în aproximativ 4 litri de apă caldă sunt suficiente pentru o curățare delicată”

Detergentul poate îndepărta și pete de pe tapițerie. Trebuie testată întâi o zonă ascunsă, pentru a evita decolorarea. În mod similar, urmele de murdărie și amprentele de pe pereți pot fi curățate cu o soluție mai slab concentrată. Detergentul poate fi util și în curățarea pensulelor de machiaj: câteva picături amestecate cu apă caldă fiind suficiente pentru o spălare eficientă. De asemenea, detergentul pudră ajută la îndepărtarea petelor de ulei de pe alee sau din garaj: se presară pe pată, se adaugă apă, se freacă și se clătește.

Recomandările autorului: 

Mediafax
Atenție dacă ai această monedă de 2 euro în buzunar: poate valora până la 26.000 de euro
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
Surpriză! Câte clase și ce studii are Anda Adam, de fapt. De ce era poreclită 'Andone' actuala concurentă Asia Express 2025
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
Horoscop 8 octombrie 2025. O zi a deciziilor importante: zodia care va închide capitole vechi
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și a trimis-o în final în arest
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Ciclonul Barbara aduce potop în Bucureşti şi 5 judeţe: va ploua cât pentru 3 luni
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Abia acum s-a aflat din ce cauză a murit Felix Baumgartner! Ce dezvăluiri au făcut anchetatorii la trei luni după decesul sportivului
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
S-a stins marele actor din ‘Fantoma de la Operă’. Boala l-a răpus prea devreme: A fost o stea pe scenă
Evz.ro
Viața după aplauze. Un mare actor de comedie se confruntă cu frigul și facturile
A1
Oficial: școlile se închid în București. Care sunt județele unde se mai închid școli, grădinițe și creșe
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
O misiune din anii ’70 a rezolvat un mister al planetei Venus
ACTUALITATE Adrian Severin: „O politică de război este împotriva politicilor UNIUNII Europene”
23:15
Adrian Severin: „O politică de război este împotriva politicilor UNIUNII Europene”
ULTIMA ORĂ Ciclonul Barbara a cauzat PAGUBE semnificative în București și în județul Ilfov: Copaci căzuți și mai multe autoturisme afectate
23:14
Ciclonul Barbara a cauzat PAGUBE semnificative în București și în județul Ilfov: Copaci căzuți și mai multe autoturisme afectate
VIDEO Inundații CATASTROFALE în Bulgaria, din cauza ciclonului. Cel puțin 3 morți și mii de sinistrați, în urma viiturilor
23:07
Inundații CATASTROFALE în Bulgaria, din cauza ciclonului. Cel puțin 3 morți și mii de sinistrați, în urma viiturilor
ACTUALITATE Adrian Severin: „Războiul tulbură afacerile. Bursele vor reacționa pozitiv când se va discuta despre PACE”
22:45
Adrian Severin: „Războiul tulbură afacerile. Bursele vor reacționa pozitiv când se va discuta despre PACE”
ACTUALITATE ȘEFUL secției de Psihiatrie a Spitalului Roman ar fi fost prins drogat și băut la volan. Acesta ar fi fost reținut de Poliție
22:28
ȘEFUL secției de Psihiatrie a Spitalului Roman ar fi fost prins drogat și băut la volan. Acesta ar fi fost reținut de Poliție
VIDEO Adrian Severin: „România este o oligarhie. Am asistat la schimbarea regimului de guvernare al țării”
22:23
Adrian Severin: „România este o oligarhie. Am asistat la schimbarea regimului de guvernare al țării”