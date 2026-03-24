Regula de aur în bucătăriile italiene. Greșeala pe care toți o fac atunci când fierb pastele

Fără îndoială, când vine vorba de rețete și alimente versatile, pastele sunt una dintre ele. Ușor de gătit și, bineînțeles, delicioase. De fapt, putem spune cu siguranță că există puțini oameni cărora nu le plac pastele, deoarece printre nenumăratele rețete disponibile, cu siguranță există una care li se potrivește perfect.

La fel ca fierberea orezului, pastele sunt unul dintre cele mai simple procese, deoarece nu implică complicații: puneți apă într-o oală și lăsați pastele să se fiarbă pentru timpul indicat. Cu toate acestea, există câteva probleme sau mituri care sunt importante de abordat. Probabil ați auzit următoarea expresie de mai multe ori: „Adăugați un strop de ulei în apa de fierbere, astfel încât pastele să nu se lipească”, relatează El Economista.

Adăugarea de ulei în apă este o greșeală în sine, deoarece înrăutățește rezultatul final al preparatului tău de paste. Când adaugi ulei, acesta plutește la suprafață, deoarece este bine știut că nu se amestecă cu apa. Și merge chiar mai departe: nu se amestecă cu apa, iar pastele nici măcar nu intră în contact cu uleiul, așa că nu își fac treaba. Însă, adevărata problemă apare atunci când scurgi pastele, deoarece acestea vor ajunge ușor acoperite ușor cu un strat de ulei care împiedică sosul să adere corect.

