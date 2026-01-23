Prima pagină » Social » Rețeta de gogoși care datează din anul 1900. Nu ai nevoie nici de drojdie nici de praf de copt

23 ian. 2026, 09:23
Rețetă de gogoși din 1900

Rețeta îndrăgită de gospodinele din România datează încă din anul 1900, iar avantajul ei este că se pregătește foarte ușor, chiar și în zilele noastre.

Gogoșile acestea pufoase sunt celebre, nu numai pentru gust, dar și pentru că rețeta lor datează încă din anul 1900, și pentru că nu ai nevoie de drojdie și praf de copt. Este o rețetă delicioasă care se prepară extrem de rapid, potrivit Click.

Ingredientele de care ai nevoie pentru aceste gogoși

Pentru pregătirea acestei rețete nu ai nevoie de prea multe ingrediente. Până și cei care nu au prea multă experiență în bucătărie le pot prepara foarte ușor.

Ai nevoie doar de 250 de grame de lapte gras, trei grame de sare, 16 grame de zahăr vanilat, 30 de grame de unt, 150 de grame de făină, trei ouă și ulei pentru prăjit.

Pregătirea gogoșilor

Primul pas este de a pune laptele într-o oală, peste care punem untul, sarea și zahărul vanilat, pe care le lăsăm la fiert. Când ajunge în punctul de fierbere, se adaugă toată făina și se stinge focul.

Se amestecă totul bine până când formă o bilă de aluat, o trecem într-un castrom cu pereții înalți și încorporăm ouăle cu mixerul, unul câte unul. Îl lăsăm la odihnit cinci minute, timp în care punem uleiul la încins.

Ungem masa cu ulei, formăm bile mici din aluat, le punem la prăjit la foc mic spre mediu, până se rumenesc și înceo să crape.

În acel punct, se dă focul mai tare și se mai lasă la prăjit vreme de 2 – 3 minute. La final, veți avea gogoși pufoase, delicioase și pe care le veți pregăti cât mai des!

