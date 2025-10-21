Tinerii români privesc anul 2026 fără prea multă speranță. După luni de scumpiri, taxe noi și măsuri de austeritate, optimismul pare un lux pe care puțini și-l mai permit.

Un sondaj realizat în vară arată că peste 60% dintre tineri consideră că țara merge într-o direcție greșită. Un alt studiu, realizat de Reveal Research, arată că 1/4 tineri se declară pesimist cu privire la viitor, un procent mult mai mare decât în 2024, iar 6/10 se tem că nu vor avea stabilitate financiară.

O generație care și-a pierdut încrederea

Pentru a înțelege mai bine starea de spirit a tinerilor, Gândul a realizat în exclusivitate un sondaj propriu. Rezultatele spun totul, fără interpretări.

Din 109 respondenți, 97 cred că anul 2026 va fi mai rău decât 2025.

Când au fost întrebați cum se simt în legătură cu nivelul de trai, 94 au spus simplu: „pesimist”.

La întrebarea dacă se gândesc să plece din țară în următorii doi ani, 70 de persoane au răspuns „da”. Pentru mulți dintre ei, plecarea nu mai este un vis, ci a devenit un plan.

Iar când vine vorba despre politică, neîncrederea e aproape totală. 97 de respondenți spun că măsurile luate de guvernul Bolojan nu ajută România, iar aceeași proporție cred că România condusă de Nicușor Dan „arată foarte prost”.

Votul care s-a întors împotriva lor

E o ironie amară aici. Tocmai tinerii, cei care se declară dezamăgiți astăzi, au fost printre cei care l-au pus pe Nicușor Dan în fotoliul de la Cotroceni.

Datele arată cu 63% dintre alegătorii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani l-au votat, la fel ca 56% dintre cei cu vârste între 25 și 34 de ani.

La doar câteva luni mai târziu, tot ei sunt cei mai afectați. Guvernul Bolojan, instalat după victoria lui Nicușor, a tăiat bursele studenților, a crescut taxele și a impus o serie de măsuri de austeritate care i-a lovit din plin. Astfel, s-au trezit că trebuie să plătească mai mult pentru chirii, mâncare, transport și educație.

Pentru mulți, 2026 nu e un an al speranței, ci al supraviețuirii.

Iar pentru tinerii care ar trebui să ducă România mai departe, viitorul se vede tot mai des…în altă parte.

Surse foto: Profimedia / Mediafax foto