Prima pagină » Social » România fără speranță: tinerii, tot mai NESIGURI de viitor. Măsurile de austeritate, salariile mici și lipsa de încredere în stat adâncesc pesimismul pentru 2026

România fără speranță: tinerii, tot mai NESIGURI de viitor. Măsurile de austeritate, salariile mici și lipsa de încredere în stat adâncesc pesimismul pentru 2026

Bianca Dogaru
21 oct. 2025, 06:00, Social
România fără speranță: tinerii, tot mai NESIGURI de viitor. Măsurile de austeritate, salariile mici și lipsa de încredere în stat adâncesc pesimismul pentru 2026

Tinerii români privesc anul 2026 fără prea multă speranță. După luni de scumpiri, taxe noi și măsuri de austeritate, optimismul pare un lux pe care puțini și-l mai permit.

Un sondaj realizat în vară arată că peste 60% dintre tineri consideră că țara merge într-o direcție greșită. Un alt studiu, realizat de Reveal Research, arată că 1/4 tineri se declară pesimist cu privire la viitor, un procent mult mai mare decât în 2024, iar 6/10 se tem că nu vor avea stabilitate financiară.

EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO

O generație care și-a pierdut încrederea

Pentru a înțelege mai bine starea de spirit a tinerilor, Gândul a realizat în exclusivitate un sondaj propriu. Rezultatele spun totul, fără interpretări.

Din 109 respondenți, 97 cred că anul 2026 va fi mai rău decât 2025.

Când au fost întrebați cum se simt în legătură cu nivelul de trai, 94 au spus simplu: „pesimist”.

La întrebarea dacă se gândesc să plece din țară în următorii doi ani, 70 de persoane au răspuns „da”. Pentru mulți dintre ei, plecarea nu mai este un vis, ci a devenit un plan.

Iar când vine vorba despre politică, neîncrederea e aproape totală. 97 de respondenți spun că măsurile luate de guvernul Bolojan nu ajută România, iar aceeași proporție cred că România condusă de Nicușor Dan „arată foarte prost”.

Votul care s-a întors împotriva lor

E o ironie amară aici. Tocmai tinerii, cei care se declară dezamăgiți astăzi, au fost printre cei care l-au pus pe Nicușor Dan în fotoliul de la Cotroceni.

ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Datele arată cu 63% dintre alegătorii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani l-au votat, la fel ca 56% dintre cei cu vârste între 25 și 34 de ani.

La doar câteva luni mai târziu, tot ei sunt cei mai afectați. Guvernul Bolojan, instalat după victoria lui Nicușor, a tăiat bursele studenților, a crescut taxele și a impus o serie de măsuri de austeritate care i-a lovit din plin. Astfel, s-au trezit că trebuie să plătească mai mult pentru chirii, mâncare, transport și educație.

EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO

Pentru mulți, 2026 nu e un an al speranței, ci al supraviețuirii.

Iar pentru tinerii care ar trebui să ducă România mai departe, viitorul se vede tot mai des…în altă parte.

Surse foto: Profimedia / Mediafax foto

Citește și

APĂRARE Tinerii între 18 și 35 de ani pot urma stagiu „militar voluntar în termen”. Anunțul lui Ionuț Moșteanu
23:50
Tinerii între 18 și 35 de ani pot urma stagiu „militar voluntar în termen”. Anunțul lui Ionuț Moșteanu
MEDIU Ambalajele reciclabile în 2025, la fel de valoroase ca „cristalele”. Culegătorii de peturi au ajuns să le FURE din curțile oamenilor
17:34
Ambalajele reciclabile în 2025, la fel de valoroase ca „cristalele”. Culegătorii de peturi au ajuns să le FURE din curțile oamenilor
Mediafax
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
Digi24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Cancan.ro
Antonia Dumitru, o tânără învățătoare, a devenit virală după ce le-a cerut 'chirie' elevilor săi pentru locul din bancă
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Totul despre decizia prin care CCR a amânat reforma pensiilor speciale – ce urmează pentru Guvern și magistrați
Mediafax
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Click
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Cancan.ro
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
KanalD
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Capital.ro
Reguli la bloc. Administratorul de bloc trebuie să răspundă! Legea îl obligă să verifice fiecare apartament
Evz.ro
Zodiile care țin prea mult la imaginea lor. Oameni pe care, uneori, trebuie să-i eviți
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Gestul lui Ahmed, făcut zob! Veronica l-a desființat cu replici de neuitat: "Ce să fac eu cu tine? Ia mâna de pe mine". Concurentul din Casa Iubirii EXPLODEAZĂ după umilința publică: "Cum adică ce să faci cu mine?". REACȚIA lui te lasă fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
Culisele Proiectului Manhattan prin care americanii au pus capăt celui de-Al Doilea Război Mondial. Unul dintre inventatori a murit chiar în timpul experimentelor
METEO Vremea de Revelion: Meteorologii de la Accuweather estimează o probabilitate de 60% să NINGĂ în București, la 1 ianuarie 2026
07:07
Vremea de Revelion: Meteorologii de la Accuweather estimează o probabilitate de 60% să NINGĂ în București, la 1 ianuarie 2026
POLITICĂ Acum 30 de ani a fugit de armată, iar acum o conduce. De ce se ferește ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, să spună de ce nu și-a făcut stagiul militar: „Ar fi un pic cam târziu”
06:00
Acum 30 de ani a fugit de armată, iar acum o conduce. De ce se ferește ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, să spună de ce nu și-a făcut stagiul militar: „Ar fi un pic cam târziu”
EXCLUSIV Unul dintre cei mai temuți lideri interlopi din București a ajuns, în comă, la Spitalul Universitar. Ce l-a doborât pe protectorul lui Tzancă Uraganu
06:00
Unul dintre cei mai temuți lideri interlopi din București a ajuns, în comă, la Spitalul Universitar. Ce l-a doborât pe protectorul lui Tzancă Uraganu
ACTUALITATE Valentin Stan: ROMÂNIA ar trebui să fie atentă la situația din UE. Riscăm să ne fie încălcate drepturile
01:00
Valentin Stan: ROMÂNIA ar trebui să fie atentă la situația din UE. Riscăm să ne fie încălcate drepturile
EVENIMENT Trump șochează din nou: Dărâmă aripa Casei Albe ca să își facă SALĂ DE BAL de 250 de milioane de dolari. „Vor fi petreceri grandioase”, anunță el
01:00
Trump șochează din nou: Dărâmă aripa Casei Albe ca să își facă SALĂ DE BAL de 250 de milioane de dolari. „Vor fi petreceri grandioase”, anunță el
EXTERNE JD Vance ajunge în Israel, în contextul reluării ostilităților dintre Hamas și IDF. Ce se întâmplă cu pacea lui Trump?
00:33
JD Vance ajunge în Israel, în contextul reluării ostilităților dintre Hamas și IDF. Ce se întâmplă cu pacea lui Trump?