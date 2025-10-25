România trece la ora de iarnă în această noapte. Ora 4.00 devine ora 3.00. S-ar putea relua discuțiile despre renunțarea la schimbarea orei

În această noapte, România trece la ora de iarnă. Se dau ceasurile înapoi, iar ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din an. În ultimii ani, mai multe țări au renunțat la schimbarea orei.

În Uniunea Europeană, o astfel de inițiativă care a fost abandonată acum câțiva ani ar putea fi reluată.

Se trece la ora de iarnă

În noaptea aceasta ora 4:00 devine ora 3:00, iar ziua de mâine va avea 25 de ore. Programul trenurilor va fi și el afectat, cele care se vor afla în gară la ora 4:00 vor staționa 60 de minute, până la ora de plecare a noului program.

Ora de iarnă se aplică în aproximativ o treime dintre statele lumii, în trecut erau mult mai multe, însă unele au renunțat la acest sistem. O astfel de discuție a avut loc și la nivelul Uniunii Europene după ce în 2018, un sondaj realizat de Comisia Europeană la care au participat în jur de cinci milioane de cetățeni ai Uniunii, arătau că 84% dintre aceștia erau pro pentru renunțarea la schimbarea orei.

Discuțiile au fost blocate după ce țările membre nu s-au înțeles cu privire la mai multe detalii. La începutul acestei săptămâni, comisarul european pentru energie a anunțat că negocierile ar putea fi reluate la cererea Spaniei.

Ce efecte negative resimte corpul uman după schimbare orei

Principalele argumente în favoare renunțării la acest sistem sunt: economia energiei ar fi minimă, nicidecum atât de mare pe cum se credea înainte, în plus când dăm ceasul înainte sau înapoi, organismul uman resimte mai multe efecte negative, atât la nivel fizic, cât și mental, precum oboseală, nervozitate, somnolență, ori probleme de concentrare.

Recomandările autorului: