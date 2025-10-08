Prima pagină » Social » Satul cu numai opt locuitori. Oamenii vin aici pentru liniște

08 oct. 2025, 11:58, Social
Situat într-un amfiteatru natural, la aproape zece kilometri de Miercurea-Ciuc, satul Hosasău, în care acum mai trăiesc doar opt locuitori, reprezintă un loc magic cu potențial de dezvoltare turistic.

Hosasău este situat pe valea unui pârâu cu același nume și aparține de comuna Leliceni, este accesibil pe un drum județean DJ 123C, pietruit, ușor accesibil pe timp de vară, dar care iarna mai pune probleme, atunci când zăpada se depune peste tot.

Satul din România care are doar opt locuitori

Localitatea are 41 de gospodării, dar populația permanentă este de opt locuitor cu acte în regulă, adică cu buletin de Hosasău. Mai există și câțiva rezidenți nepermanenți, ori foști săteni, ori urmașii lor care au cumpărat acolo case de vacanță care vin în weekend. Hosasău nu a fost niciodată un sat mare, însă a avut și peste o sută de locuitori.

„Satul Hosasău, ca multe alte așezări rurale din România, a fost profund afectat de politicile regimului comunist instaurat după 1947. Acest sat, odinioară plin de viață, cu o populație predominant agrară și tradiții bine înrădăcinate, a cunoscut un declin accelerat al populației începând cu anii 1950 și continuând până spre finalul anilor „80. (…) Până în anii 1990, satul Hosasău ajunsese aproape părăsit. Casele au fost abandonate, școala s-a închis, iar biserica – odinioară centrul comunității – a rămas fără enoriași. Bătrânii au rămas singurii locuitori, trăind izolați și martori la destrămarea unei lumi”, spune primarul comunei, potrivit Observator News.

În trecut, satul a rămas fără niciun locuitor

Acum 15 ani, satul nu mai avea niciun locuitor, iar așezarea parcă desprinsă din povești, părea că nu va mai avea viitor. Bijuteria ascunsă între dealuri atrage atenția cu nuanțele de verde, dar și galbenul care este adus de toamnă. Peisajul este completat și de o turmă de oi și de o cireadă de vaci care pasc liniștite.

Locul are o istorie de sute de ani, localnicii din zonă reușind să oprească invazia tătarilor, în 1694, atunci când, într-o bătălie, a fost ucis și Xántus Keresztes, judecător regal al Scaunului Ciucului.

sursa foto: Transilvania Reporter

