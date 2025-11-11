Prima pagină » Social » Satul din România care are doar 14 locuitori, drumuri din pământ, dar pistă de biciclete asfaltată

11 nov. 2025, 19:37, Social
Satul Vadu Dobrii, care intră în componența comunei Bunila din județul Hunedoara, are o pistă modernă pentru biciclete, cu o lungime de 2,4 kilometri și asfalt impecabil.

Inițiativa este una demnă de lăudat, însă puțin ciudată, având în vedere că satul Vadu Dobrii – situat la 60 de kilometri de Hunedoara, în munții Poiana Ruscă – este una dintre cele mai izolate localități din România, care are drumuri din pământ. Pe lângă acest lucru, în sat locuiau doar 14 oameni în 2021. De asemenea, pista de biciclete trece printr-o pădure cu lupi și urși.

Construcția pistei de biciclete din Vadu Dobrii a fost finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin componenta dedicată dezvoltării infrastructurii cicloturistice, cu un buget total de 247,5 milioane de euo pentru a amenaja 3.000 de kilometri de trasee în România.

Romulus Stroia, primarul comunei Bunila din Ținutul Pădurenilor, a declarat pentru Ziarul Hunedoreanului în primăvara acestui an că a profitat de oportunitatea de a atrage fonduri pentru astfel de proiecte, prin programul dedicat pistelor de biciclete.

Pista pentru biciclete a fost finalizată. Problema este că prea puțini oameni au aflat de existența ei și deși puținii oameni din zonă speră că va atrage turiști, asta pare puțin probabil având în vedere că și accesul în sat se face pe drumuri de pământ, care sunt înfundate de noroi în cea mai mare parte a anului.

