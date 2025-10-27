Prima pagină » Actualitate » Satul din România cu peisaje de basm, toamna. Se află în inima Ardealului și este inclus în Patrimoniul UNESCO

27 oct. 2025, 09:31, Actualitate
Satul din România cu peisaje de basm, toamna / foto: Shutterstock

Un sat din România se transformă complet, atunci când toamna sosește. Peisajele sunt de basm și tot mai mulți turiști sunt atrași de frumusețea locului. Satul românesc se află în inima Ardealului și este inclus în Patrimoniul UNESCO.

Un sat din România a câștigat popularitate, de-a lungul anilor, atât în rândul turiștilor români, cât și al celor străini. Este vorba despre satul Biertan, o așezare rurală atestată documentar în anul 1224 și, ulterior, în 1283, alături de Moșna și Mediaș. Timp de 3 secole, satul a fost un „sediu episcopal săsesc”, iar Biserica fortificată din Biertan reprezintă un obiectiv turistic principal. Toamna, satul din inima Transilvaniei se tranformă într-un real spectacol vizual.

Satul Biertan / foto: Envato

Satul Biertan – un loc de poveste în inima Transilvaniei

Așezarea săsească din Transilvania, aflată sub Patrimoniul UNESCO, se află în județul Sibiu, iar biserica ridicată între 1493 și 1522 prezintă un stil gotic cu influențe baroce și renascentiste. Satul ascunde și o legendă mai puțin știută de turiști, fiind legată de închisoarea îndrăgostiților care a fost construită într-unul dintre cele 7 turnuri ale fortificației.

Se spune că închisoarea îndrăgostiților era, de fapt, un fel de terapie pentru cuplurile care nu se mai înțelegeau. Partenerii erau închişi până la 6 săptămâni, în turn, de preotul local, pentru a-și rezolva problemele conjugale și pentru a evita divorțul.

Ușa bisericii are „cea mai complicată încuietoare din lume”

De altfel, puțini știu faptul că ușa bisericii fortificate din Biertan s-a aflat în atenția publică, deținând chiar un record pentru „cea mai complicată încuietoare din lume”. Ușa fusese scoasă din balamale, în 2022, și dusă la Paris, la Expoziția Mondială. Acolo, ușa a câștigat un premiu și un titlu pentru cea mai complexă încuietoare. Are un mecanism de închidere în 19 puncte, scria digi24.ro.

Sursă foto: Shutterstock/Envato

