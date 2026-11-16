Acuzații grave într-o mare companie din România. Directoarea cu salariu de 12.000 de euro pe lună, izolată într-o cameră frigorifică

La un salariu de 12.000 de euro pe lună, în România, orice director se așteaptă să aibă toată lumea la picioare, însă nu și în cazul de față. Gândul a aflat despre cazul unei angajate cu funcție de conducere a unei companii românești, producătoare de înghețată, care a fost ”pedepsită” pentru că are salariul prea mare. După ce a contestat o decizie de concediere și a obținut reintegrarea în funcție, femeia a fost trimisă ”la răcoare”, să lucreze într-o cameră frigorifică.

Disputa a început în anul 2022, când directoarea generală a companiei Alpin 57 Lux a fost pusă pe lista disponibilizărilor în urma unei reorganizări.

Nemulțumită, femeia a mers în instanță și, câteva luni mai târziu, a obținut anularea deciziei, firma fiind obligată s-o reintegreze. După cum prevedea fișa postului, aceasta urma să revină la birou și să-și continue atribuțiile de conducere. Însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Potrivit documentelor consultate de Gândul, femeia s-a trezit că biroul i-a fost mutat într-o camera frigorifică. Practic nu a mai fost lăsată să lucreze la sediul principal, unde se aflau birourile administrative.

„După prima reintegrare, apelanta (…) a fost împiedicată să îşi exercite atribuţiile de Director (…), fiind ţinută în camera frigorifică de la punctul de lucru din Bd. Timișoara – Bucureşti”, se arată în actele depuse de salariată și reproduse în hotărârea instanței.

De asemenea, potrivit înscrisurilor din dosar, fosta directoare menționează că locul de muncă i-a fost fixat în ”camera frigorifică 1 și 2”.

Acestea sunt acuzațiile ei, pentru că instanța nu a stabilit dacă, într-adevăr, femeia a fost obligată să lucreze în aceste condiții. Nu a durat mult timp, iar după ce a fost reintegrată, aceasta s-a trezit iar concediată.

Salariul de lux, concediere pe măsură

Motivul invocat de companie a fost o reorganizare a conducerii, reprezentanții companiei motivând decizia prin faptul că postul de director general devenise inutil, întrucât societatea a devenit un SRL, după ce a fost SA.

În acest context a fost invocat și salariul pe care fosta directoare îl încasa, fiind considerat ”exorbitant”.

„Alpin plătea intimatei un salariu exorbitant de aproximativ 12.000 euro pe lună, în condiţiile în care atribuţiile intimatei se dublau cu atribuţiile administratorului unic al societăţii”, au precizat avocații companiei. Se pare că cei 12.000 de euro ar fi reprezentat salariul brut.

Una peste alta, femeia nu s-a lăsat învinsă nici de aceste argumente și a continuat să se judece cu fostul angajator.

Tribunalul București i-a dat din nou dreptate, anulând și a doua decizie de concediere. Firma a fost obligată s-o reprimească și să-i plătească inclusiv salariile din urmă.

Ca într-un meci de ping-pong, doar că juridic, angajatorul a contestat și el decizia, iar câteva luni mai târziu, Curtea de Apel a dat verdictul final al acestui război.

Au apreciat, de asemenea, că reorganizarea companiei a fost justificată, implicit concedierea directoarei, cât și necesitatea eliminării acestei funcții ”ineficiente și costisitoare pentru societate”.