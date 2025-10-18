Adevăratele scumpiri se vor vedea la anul. Ce ne așteaptă în 2026

Președintele Consiliului Fiscal a tras un semnal de alarmă și a subliniat că impactul deplin al noilor măsuri fiscal adoptat anul acesta va devein evident abia în anul 2026. Cu toate că modificările au intrat în vigoare spre finalul lui 2025, efectele actuale sunt reduse.

Consecințele cele mai vizibile în 2026, mai ales, din creșterea Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA). Șeful instituției a spus că această majorare a TVA afectează toți cetățenii români în mod egal. Mai mult, analiștii economici consideră posibilă o nouă creștere a TVA, poate chiar de 22% sau 24%, dacă deteriorarea situației bugetare va face necesară o astfel de măsură.

Astfel că, anul 2026 se anunță unul complicat pentru economie. În afară de creșterea TVA, guvernul a hotărât să mențină înghețate pensiile și salariile bugetarilor, fapt care va reduce și mai mult veniturile reale ale populației.

Consiliul Fiscal anticipează deci o încetinire vizibilă a economiei, cu o creștere estimată la 0% și 1%. Aceleași estimări au fost confirmate și de către instituțiile financiare internaționale, care au ajustat prognozele și se așteaptă ca economia României să stagneze în perioada care va veni.

Daniel Dăianu estimează că economia țării va înregistra anul acesta o creștere situată între 0 și 1%.

„Am văzut economistul şef de la o bancă mare din România care vorbeşte de creştere negativă şi în acest an şi în anul viitor. (…) Oricum, nu va fi o creştere spectaculoasă dacă va fi. Nu are cum. Vom fi cu o creştere în anul acesta între 0 şi 1%. Şi anul viitor este de văzut dacă va fi mai mare decât în anul acesta”, a spus președintele Consiliului Fiscal în cadrul unui eveniment.

Daniel Dăianu a susținut însă că nu se așteaptă la o recesiune profundă care să genereze efecte în lanț. Dar și el, și alți economiști, avertizează că relansarea economică este departe, perespectivele pentru 2026 neindicând o accelerare semnificativă.

Șeful Consiliului Fiscal a descries contextul bugetar actual drept unul „dificil”, indicând că unele declarații publice ale miniștrilor în ce privește lipsa banilor pentru salarii și pensii, au reflectat o realitate dură.

Totodată, el a adăugat că rectificarea bugetară nu este una pozitivă:

„Nu este o rectificare pozitivă. Nu se înţelege. Rectificarea este negativă pentru că în acest an, dacă nu s-ar fi adoptat aceste măsuri, deficitul s-ar fi îndreptat către un nivel apropiat de cel de anul trecut”.

Consiliul Fiscal mai estimează și o creștere economică situată între 0 și 1%, ceea ce ar putea fi un semnal al încetinirii generale.

Daniel Dăianu a avertizat că anul 2026 va fi momentul în care efectele complete ale măsurilor fiscale vor deveni cel mai vizibile:

„Grosul ajustării va fi în 2026, pentru că vom avea atunci impactul anualizat al creşterii taxelor şi impozitelor. Va fi taxa prin inflaţie, din nou”.

Previziunile acestea conturează un peisaj economic în care ajustările fiscale și stagnarea vor continua să influențeze direct nivelul de trai al românilor.

