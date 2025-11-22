După ce au primit vestea că de la 1 ianuarie 2026 Guvernul le pregătește un val de măriri de taxe și un impozit pentru locuințe aproape dublu, românii care locuiesc la bloc se așteaptă la ce e mai rău. Deși autoritățile nu au anunțat încă o majorare directă a costurilor de administrare, toate semnele duc la tarife mărite pentru facturile la întreținere.

Taxa de cogenerare, care face ca prețurile pentru energia electrică și cea termică să crească, s-a majorat cu 62% de la 1 noiembrie, conform Asociației Energia Inteligentă (AEI). Cele mai afectate vor fi locuințele racordate la sistemele centralizate de termoficare, unde costurile generale de întreținere sunt deja mari.

Pentru astfel de locatari consecința este clară, factura la întreținere în lunile de iară va fi mai mare. Iluminatul pe scară, liftul, căldura și apa caldă, dar și alte consumuri comune vor deveni mai scumpe. Este deja a patra majorare pe care o resimt românii de la 1 iulie, când a fost liberalizată piața de energie, iar în iarna aceasta va mai exista o creștere a prețului la energia termică pentru consumatorul final cu aproximativ 2%.

TVA-ul la termoficare a crescut de la 5% la 11%

În sezonul rece de anul trecut, cota TVA pentru energia termică era de 5%. Însă, de la începutul lunii noiembrie a anului curent, TVA-ul pentru energia termică pentru români, școli, spitale și alte instituții publice a crescut până la 11%, . Măsura este valabilă până la sfârșitul lunii martie anul viitor, ceea ce înseamnă că o mare parte din sezonul rece va fi afectat de această creștere. Astfel, prețul la energia termică va crește cu aproximativ 24 de lei pe lună pentru o garsonieră și cu 54 de lei pentru un apartament cu patru camere. În București, costul lunar la energia termică ar putea ajunge la aproape 1000 de lei pentru un apartament cu 4 camere.

