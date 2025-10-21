Sfaturile unei femei pentru o viață longevivă. La 101 ani și-a propus să trăiască 103 pentru a-și întrece soțul

O bună parte din populația planetei și-a propus să aibă o viață cât mai longevivă. Asta se întâmplă ți în cazul lui Ruth Goldberg Jaskow, în vârstă de 101 ani, are un obiectiv de a trăi 103 ani, vârsta până la care soțul ei a trăit, pentru a-l „învinge”.

Factorii care influențează o viață longevivă

Ruth Goldberg Jaskow este o fire ambițioasă și are grijă ca orice își propune să devină realitate. Obiectivul ei actual este de a ajunge la 103 ani, pentru a îl „depăși” pe soțul ei care a murit în 2023. Ruth Goldberg și Lou, un marinar care a servit în al Doilea Război Mondial, au fost căsătoriți din 1943 și până la moartea bărbatului.

Deși este de părere că „vârsta este doar un număr”, Ruth Goldberg vrea să rămână în formă pentru a-și atinge obiectivul. Longevitatea centenarilor este determinată în cea mai mare parte de genetică și noroc, însă și stilul de viață joacă un rol important.

Primul sfat oferit de Ruth tinerilor care aspira la o viață longevivă

Ruth Goldberg a împărtășit lucrurile pe care le face și care crede că o ajută să rămână activă la 101 ani. A fost dintotdeauna o fire activă, a luat lecții de la Martha Graham, o cunoscută dansatoare și coregrafă modernă, și a jucat tenis când era mai tânără.

Acum, ajunsă la 101 ani, participă zilnic la un curs de fitness. A încercat toate cursurile disponibile la comunitatea de seniori din New York unde locuiește. Printre opțiuni se numără yoga, Zumba și tai chi.

Un studiu din 2022 publicat în British Journal of Sports Medicine atestă că exercițiile fizice sunt excelente pentru longevitate. Dintre cei 99.713 participanți, cu vârste cuprinse între 55 și 74 de ani, cei care au făcut exerciții fizice în mod regulat au avut cu 41% mai puține șanse să moară din orice cauză în următorii șapte până la zece ani.

Dieta care a ajutat-o să ajungă la 101 ani

Ruth Goldberg a mărturisit că mănâncă ce vrea și nu are o dietă anume. Mai mult, ea s-a descris ca o iubitoare de mâncare.

Ultimul sfat pe care l-a oferit Ruth Goldberg celor care aspiră la o viață longevivă este să se bucure de timpul pe Pământ. Pe Ruth, ceea ce o face cu adevărat fericită este să-și vadă familia, ceea ce se întâmplă săptămânal, și să facă bijuterii.