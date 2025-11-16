Șoferii începători, restricționați la mașini puternice. Ce autovehicule nu vor putea conduce în primii doi ani

Regulile de circulație ar putea suferi schimbări majore pentru șoferii aflați la început de drum. Guvernul a transmis un punct de vedere favorabil pentru un proiect de lege care limitează accesul acestora la autovehicule puternice.

Inițiativa este motivată de cazuri grave produse în ultimii ani, ea propune ca noii conducători auto să nu mai poată utiliza anumite tipuri de mașini în primele 24 de luni după obținerea permisului, iar Executivul a venit cu observații importante pentru a clarifica aceste reguli.

Noi restricții privind raportul putere/masă pentru șoferii începători

Potrivit proiectului care a primit sprijinul Guvernului, persoanele care au obținut permisul categoria B de mai puțin de doi ani nu vor putea să conducă autovehicule al căror raport putere/masă depășește 0,07 kW/kg. Măsura a fost propusă cu scopul reducerii riscului de accidente, în special în contextul unor tragedii recente provocate de tinerii șoferi.

Printre argumentele care au stat la baza inițiativei se numără inclusiv cazul lui Vlad Pascu, cel care, în august 2023, a condus sub influența drogurilor și a ucis doi tineri în apropierea localității 2 Mai, din comuna Limanu, județul Constanța. Accidentul în care alte două persoane au fost rănite s-a încheiat cu o condamnare de 10 ani de închisoare pentru autor.

Excepțiile introduse la proiect, când nu se aplică regula

Documentul prevede și câteva excepții pentru situațiile în care șoferii începători pot conduce autovehicule mai puternice decât limita impusă. În proiect se arată că restricția se suspendă dacă, în același vehicul, se află un titular al unui permis valabil pentru aceeași categorie, cu o vechime de minimum 10 ani.

Este permisă conducerea unui astfel de vehicul în primii doi ani dacă este folosit exclusiv în scop profesional, în baza unui contract individual de muncă și în cadrul programului de lucru. În situația aceasta, șoferul trebuie să poată demonstra că utilizarea mașinii face parte din atribuțiile de serviciu.

