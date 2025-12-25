Greșeala care îți poate aduce o amendă de până la 3.000 de lei în ziua de Crăciun. E lege

Ziua de Crăciun poată să vină și cu o amendă usturătoare, în anumite cazuri. De pildă, o greșeală poate să aducă unui locatar o amendă de până la 3.000 de lei. Iată mai jos, în articol, în ce condiții poate fi aplicată sancțiunea.

În sfânta zi de Crăciun, multe persoane se pot gândi la petreceri și distracție, fiind un moment perfect în care să se reconecteze cu cei dragi, să se relaxeze și să se distreze. Totuși, în anumite cazuri, distracția dusă dincolo de condițiile legii ar putea aduce amenzi usturătoare.

Amendă de până la 3.000 de lei pentru locatarii gălăgioși

În anumite cazuri, locatarii se pot trezi cu amenzi de până la 3.000 de lei, dacă organizează petreceri zgomotoase sau folosesc aparatură muzicală la volum mare. Așa cum arată Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, persoanele care produc un zgomot cu mult peste limita admisă de decibeli, chiar și în afara orelor de liniște, pot primi amendă.

„25) tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;

26) tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora;

27) organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban”, se arată în Legea 61/1991.

