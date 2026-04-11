Șoferii STB care conduc noile troleibuze, testați înainte de fiecare cursă. Ce condiție trebuie să îndeplinească

Ruxandra Radulescu
Noile troleibuze Yutong U12, introduse pe mai multe linii din Capitală, sunt dotate cu un alcool test pentru șofer. Darorită acestei tehnologii de ultimă generați, vehiculul pornește, doar dacă rezultatul este negativ, a anunțat Societatea de Transport București (STB), transmite Mediafax.

Cea mai recentă generație de vehicule electrice achiziționate de STB, circulă de câteva zile pe liniile 86, 93 și 97.

Noile troleibuze sunt echipate cu un sistem de tip alcohol interlock:

„Pe scurt, funcționează ca un alcooltest: înainte de plecare, șoferul trebuie să sufle într-un dispozitiv, iar vehiculul pornește doar dacă testul este negativ. Este o tehnologie utilizată deja la nivel european pentru a reduce riscurile și a crește siguranța în transportul public”, transmite STB.

Troleibuzele mai beneficiază și de aer condiționat, prize USB (tip A și C), afișaje digitale moderne, podea coborâtă cu rampă pentru acces facil și un interior luminos, cu finisaje moderne.

Datorită autonomiei de minimum 20 km pe baterie, troleibuzul poate continua deplasarea chiar și în cazul unor lucrări sau întreruperi ale rețelei de contact.

STB a pus în circulație noile troleibuze de luni, 30 martie 2026.

