Prima pagină » Social » Cum arată noile troleibuze din China, care vor circula de luni în București. Ce linii își modifică traseul

Cum arată noile troleibuze din China, care vor circula de luni în București. Ce linii își modifică traseul

Ruxandra Radulescu
Cum arată noile troleibuze din China, puse în circulație de luni în București. Ce linii își modifică traseul

Primăria Capitalei a anunțat că noile troleibuze Yutong U12, achiziționate de STB de la o firmă din China, vor circula de luni, 30 martie, pe liniile 86, 93 și 97.

Noile troleibuze au o capacitate de 93 de pasageri și pot circula minimum 20 km fără alimentare la rețeaua electrică.

Traseele care se modifică începând de luni

Odată cu punerea în funcțiune a noilor troleibuze, programul mijloacelor de transport în comun va suferi câteva modificări, începând de luni.

  • Liniile navetă 685 (Baicului – Traian) și 686 (Cartier Pajura – Clăbucet) se suspendă.
  • Linia 86 va funcţiona pe un traseu modificat, ȋntre „Cartier Pajura” şi „Baicului”.
  • Linia 85 va fi prelungită de la stația „Aura Buzescu” la „Arena Națională”, funcționând practic ȋntre terminalele „Arena Naţională” şi „Gara de Nord”.

Cele mai multe troleibuze noi au fost introduse pe linia 86, deoarece au capacitatea de a circula pe porțiuni de traseu unde nu se pot conecta la rețeaua de electricitate. În zonele respective au loc lucrări la magistrala 6 de metrou si la modernizarea infrastructurii de tramvai.

Care este noul traseu al liniei 86

Pe sensul spre „Baicului”: „Cartier Pajura”, Str. Dridu, Str. Pajurei, Bd. Bucureştii Noi, Calea Griviţei, Str. Carpaţi, Str. Mirceşti, Str. Caransebeş, Calea Griviţei, Str. Gheorghe Polizu, Str. Occidentului, Str. General Gheorghe Manu, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Dacia, Str. Traian, Piaţa Foișorul de Foc, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Bd. Pache Protopopescu, Şos. Mihai Bravu, Bd. Ferdinand I, Bd. Gării Obor, „Baicului”;

Pe sensul spre „Cartier Pajura”: „Baicului”, Bd. Gării Obor, Bd. Ferdinand I, Şos. Mihai Bravu, Bd. Pache Protopopescu, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Piaţa Foişorul de Foc, Str. Traian, Bd. Dacia, Bd. Lascăr Catargiu, Str. General Gheorghe Manu, Str. Occidentului, Str. Gheorghe Polizu, Calea Griviţei, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Str. Aviator Popişteanu, Str. Soveja, Calea Griviţei, Bd. Bucureştii Noi, Str. Pajurei, Str. Dridu, „Cartier Pajura”.

Noile troleibuze Yutong U12 au o lungime de 12 metri și o capacitate de transport de aproximativ 90 de pasageri, dintre care peste 30 pe scaune. Interiorul vehiculelor este prietenos cu publicul călător, datorită facilităților de care dispun: priză dublă (USB tip A și USB tip C), aer condiționat în salonul călătorilor, scaune tapițate, transmite STB.

FOTO: STB

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe