Sute de craioveni, revoltați din cauza poluării din oraș, au dat în judecată primăria și instituțiile care se ocupă de mediu

Aproape două sute de locuitori din cartierul Bariera Vâlcii și din împrejurimi au dat în judecată Primăria Craiova, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, Direcția Județeană de Mediu Dolj și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, după ce au ajuns la disperare din cauza cenușii provenite de la Termocentrale Craiova. Oamenii nu mai suportă poluarea provocată de CET și acuză că s-au îmbolnăvit din cauza reziduurilor provenite de la centrală.

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Craiovenii dau în judecată instituțiile responsabile de poluarea din oraș

Disperați de cenușa provenită de la Termocentrale Craiova care a ajuns să poluează mai multe cartiere din oraș, aproape două sute de oameni din Bariera Vâlcii și din împrejurimi au dat în judecată Primăria, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, Direcția Județeană de Mediu Dolj și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

De ani buni, locuitorii din zonă trăiesc cu poluarea provocată de emisiile de la CET II, acestea ajungând să facă parte din viața lor. Ramona Fâlcu este cea mai afectata dintre localnici pentru că gospodăria ei se află chiar lângă termocentrală. Femeia strânge zilnic tomberoane întregi de cenușă din curte.

Localnici din Craiova, îmbolnăviți de poluarea de la Termocentrale

” Nu am mai rezistat și ne-am gândit că poate așa ni se va face dreptate. Ne-am îmbolnăvit”, spune Ramona Fâlcu.

În situația femeii sunt sute de locuitori din zonă. Oamenii spun că în doar două luni, limita admisă a poluării a depășit-o pe cea care s-ar înregistra într-un an.

„Măsurătorile realizate în martie și aprilie arată o realitate alarmantă: în doar două luni, limitele legale de poluare au fost depășite, timp de 28 de zile, aproape cât întreaga limită admisă pentru un an întreg. Iar în zilele cu concentrații mari de particule în suspensie, valorile au ajuns de 3 până la 5 ori peste pragul legal”, spune reprezentantul Asociației pentru Protecția Mediului, Raluca Petcu.

Contactată de reporterii Gândul, conducerea Termocentrale Craiova nu a comentat situația.