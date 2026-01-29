Tabel pensii. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă.

Formula de calcul este următoarea: VPR = 81 lei (confirmat pentru 2025/2026).

Puncte de Stabilitate (Bonus pentru 40 de ani de muncă):

0,50 pct/an (pentru intervalul 26-30 ani) = 2,5 puncte

0,75 pct/an (pentru intervalul 31-35 ani) = 3,75 puncte

1,00 pct/an (pentru intervalul 36-40 ani) = 5 puncte

Totalul punctelor de stabilitate: 11,25 puncte.

Estimările sunt făcute pentru 30 din cele mai populare meserii din România. S-a aplicat reținerea de 10% pentru sumele ce depășesc pragul de 3.000 lei.

Un agent de vânzări cu salariu de 3.510 lei net va primi o pensie de 2.985 lei, iar un agricultor care a primit 2.369 lei net lunar va beneficia de 2.305 lei net.

Mai „bogat” va fi un analist financiar, cu 6.142 lei net salariu, care se va „relaxa” cu o pensie de 4.386 lei.

Chiar dacă a trudit ani la rând „la cratiță”, un bucătar cu salariu de 3.100 lei net va avea o pensie de doar 2.758 lei net.

Pe de altă parte, un contabil senior cu salariu de peste 5.000 lei va primi o pensie de aproape 4.000 lei, la „bătrânețe”.

Banul tot la ban „trage” și la pensionare

Ei bine, există și oameni fericiți, precum un CEO, care, dacă acum are un salariu de 14.625 lei, la pensie va lua 8.935 lei net.

Mai săracă va fi însă o femeie de serviciu, cu salariu net de 2.369 lei. Pensia ei netă va fi de doar 2.305 lei.

Un medic specialist cu salariu net de 10.530 lei va beneficia de o pensie netă de 6.748 lei, iar un profesor grad I cu salariu de 4.972 lei va avea o pensie netă de 3.773 lei pe lună.

Nu la fel de norocos va fi un șofer de camion, cu salariu de 3.393 lei net, de exemplu, care va încasa lunar o pensie netă de 2.920 lei.

