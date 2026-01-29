Prima pagină » Social » Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă

Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă

29 ian. 2026, 07:46, Social
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă

Tabel pensii. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă.

Tabel pensii

Formula de calcul este următoarea: VPR = 81 lei (confirmat pentru 2025/2026).

Puncte de Stabilitate (Bonus pentru 40 de ani de muncă):

  • 0,50 pct/an (pentru intervalul 26-30 ani) = 2,5 puncte
  • 0,75 pct/an (pentru intervalul 31-35 ani) = 3,75 puncte
  • 1,00 pct/an (pentru intervalul 36-40 ani) = 5 puncte

Totalul punctelor de stabilitate: 11,25 puncte.

Estimările sunt făcute pentru 30 din cele mai populare meserii din România. S-a aplicat reținerea de 10% pentru sumele ce depășesc pragul de 3.000 lei.

Un agent de vânzări cu salariu de 3.510 lei net va primi o pensie de 2.985 lei, iar un agricultor care a primit 2.369 lei net lunar va beneficia de 2.305 lei net.

Mai „bogat” va fi un analist financiar, cu 6.142 lei net salariu, care se va „relaxa” cu o pensie de 4.386 lei.

Chiar dacă a trudit ani la rând „la cratiță”, un bucătar cu salariu de 3.100 lei net va avea o pensie de doar 2.758 lei net.

Pe de altă parte, un contabil senior cu salariu de peste 5.000 lei va primi o pensie de aproape 4.000 lei, la „bătrânețe”.

Banul tot la ban „trage” și la pensionare

Ei bine, există și oameni fericiți, precum un CEO, care, dacă acum are un salariu de 14.625 lei, la pensie va lua 8.935 lei net.

Mai săracă va fi însă o femeie de serviciu, cu salariu net de 2.369 lei. Pensia ei netă va fi de doar 2.305 lei.

Un medic specialist cu salariu net de 10.530 lei va beneficia de o pensie netă de 6.748 lei, iar un profesor grad I cu salariu de 4.972 lei va avea o pensie netă de 3.773 lei pe lună.

Nu la fel de norocos va fi un șofer de camion, cu salariu de 3.393 lei net, de exemplu, care va încasa lunar o pensie netă de 2.920 lei.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

JOBURI Un brutar român a renunțat la job-ul din România și s-a făcut cioban în Spania, pe un salariu de cinci ori mai mare
20:59
Un brutar român a renunțat la job-ul din România și s-a făcut cioban în Spania, pe un salariu de cinci ori mai mare
EXCLUSIV Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți caritabil). Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea I)
18:22
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți caritabil). Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea I)
ACTUALITATE Care sunt schimbările dramatice pe piața muncii aduse de AI. Ce meserii sunt în prag de dispariție
18:21
Care sunt schimbările dramatice pe piața muncii aduse de AI. Ce meserii sunt în prag de dispariție
MUNCĂ Firma de curierat care își închide 24 de clădiri în primele 6 luni ale lui 2026. 30.000 de oameni vor rămâne fără locuri de muncă
10:50
Firma de curierat care își închide 24 de clădiri în primele 6 luni ale lui 2026. 30.000 de oameni vor rămâne fără locuri de muncă
Mediafax
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un trecut sinistru, ștearsă de pe hărți și unde accesul este interzis
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
Dezvăluirile făcute de victimele lui Cristian Andrei: 'M-a pus să mă ridic de pe canapea, s-a apropiat de mine și...' 😲
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
România, statul cu „porți deschise” pentru deținuții periculoși. Danileț: „Pentru faptele de violență eu nu aș acorda permisie”
Mediafax
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte 12 ore la primărie”
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
ANAF a făcut anunțul. Pe cine va controla în perioada următoare
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
În anul 2026, turiștii ar trebui să evite 11 orașe europene, avertizează experții
IMOBILIARE Cu cât se vinde cel mai ieftin apartament cu 2 camere din Iași, acum, în 2026
08:06
Cu cât se vinde cel mai ieftin apartament cu 2 camere din Iași, acum, în 2026
SPORT Brazilianul Talisson se prezintă fanilor Rapidului. „Cea mai bună oportunitate din viața mea, nu am stat pe gânduri”
07:36
Brazilianul Talisson se prezintă fanilor Rapidului. „Cea mai bună oportunitate din viața mea, nu am stat pe gânduri”
METEO Orașele din România „îngropate” de zăpadă în februarie, potrivit meteorologilor Accuweather
07:25
Orașele din România „îngropate” de zăpadă în februarie, potrivit meteorologilor Accuweather
ACTUALITATE 29 Ianuarie, calendarul zilei: Oana Pellea împlinește 64 de ani. Mălina Olinescu ar fi împlinit 52 de ani. Un an de la decesul lui Dinu Gheorghe
07:15
29 Ianuarie, calendarul zilei: Oana Pellea împlinește 64 de ani. Mălina Olinescu ar fi împlinit 52 de ani. Un an de la decesul lui Dinu Gheorghe
ACTUALITATE Adrian Severin: „Nici statele prietene nu au ce să discute cu o conducere care nu reprezintă poporul”
07:00
Adrian Severin: „Nici statele prietene nu au ce să discute cu o conducere care nu reprezintă poporul”
EXCLUSIV Liberalii s-au denunțat între ei la DNA, în dosarul avocatei prinsă în flagrant de procurori. Avocata PNL și un fals „general SIE” promiteau intervenții la Procurorul șef DNA, la Tribunalul București, invocau Președintele și premierul pentru rezolvarea a 2 dosare penale în schimbul a 500.000 de euro. Culmea denunțului: avocata PNL a scris denunțătorului pe telefon chiar când acesta o dădea în vileag în sediul DNA
07:00
Liberalii s-au denunțat între ei la DNA, în dosarul avocatei prinsă în flagrant de procurori. Avocata PNL și un fals „general SIE” promiteau intervenții la Procurorul șef DNA, la Tribunalul București, invocau Președintele și premierul pentru rezolvarea a 2 dosare penale în schimbul a 500.000 de euro. Culmea denunțului: avocata PNL a scris denunțătorului pe telefon chiar când acesta o dădea în vileag în sediul DNA

Cele mai noi

Trimite acest link pe