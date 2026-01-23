Salarii de 2.200 de euro, cazare și mese gratuite, însă nimeni nu se înghesuie să aplice

Un bucătar șef cu experiență în restaurante din Milano și Courmayeur caută de săptămâni întregi personal pentru bucătăria Hotelului Majestic din Madonna di Campiglio. Ofertele includ salarii atractive, cazare și stabilitate, dar chiar și așa, nu găsește oameni potriviți.

Job-ul de vis unde nimeni nu se înghesuie să aplice

Andrea Alfieri a revenit în vara anului 2025 la hotelul unde a lucrat în urmă cu 10 ani, iar el a declarat că problema lipsei de personal este una care persistă. „De la an la an este tot mai greu să găsești oameni dispuși să lucreze în bucătărie”, a explicat el, potrivit Observator News.

Pe data de 7 ianuarie, chef-ul a publicat un mesaj pe Instagram în care anunța că își caută colegi care să ocupe mai multe poziții în bucătărie. Printre cerințe se număra și experiența, pasiunea și atenția pentru calitate. În schimb, hotelul oferea un mediu de lucru profesionist, posibilități de a avansa, contract în funcție de experiență plus masă și cazare.

În ceea ce privește salariile, Alfieri precizează că un ajutor de bucătar câștigă între 1.600 și 1.700 de euro, iar un bucătar cu experiență poate ajunge la 2.200 de euro, pentru un program de 8 ore pe zi. Angajații beneficiază și de cazare în camere duble, în clădiri bine întreținute.

Cu toate acestea, răspunsurile sunt puține. „Unii aplică, vin la interviu și apoi dispar. Se întâmplă peste tot, pentru că sunt foarte căutați și aleg oferta cea mai bună”, spune bucătarul-șef.

