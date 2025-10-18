TABEL PENSII | Ce pensii medii vor primi pensionarii români în următorii 20 de ani: din 2026 până în 2044

Calculul s-a realizat pornind de la pensia medie actuală în 2025 de 2.932 lei, conform datelor INS, trimestrul II 2025.

Este vorba de o proiecție, desigur. Ce arată datele, în tabel.

2025: 2.932,00 lei

2026: 3.078,60 lei

2027: 3.232,53 lei

2028: 3.563,87 lei

2029: 3.742,07 lei

2030: 3.929,17 lei

2031: 4.125,63 lei

2032: 4.331,91 lei

2032: 4.331,91 lei

2034: 4.575,74 lei

2035: 5.014,74 lei

2036: 5.265,47 lei

2037: 5.295,20 lei

2044: 7.409,05 lei

