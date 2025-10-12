Tânărul român din Italia și-a găsit tatăl pe care îl căuta de multă vreme: „L-am găsit, dar mă așteptam la o îmbrățișare mai călduroasă”

Un tânăr român, în vârstă de 26 de ani, stabilit în Ginosa Marina, Italia, și-a întâlnit pentru prima dată tatăl biologic, după ce l-a găsit prin intermediul unei scrisori-apel publicată online. Întâlnirea, documentată de emisiunea italiană Chi l’ha visto?, a fost departe de momentul emoționant la care Florin sperase.

Ea a avut loc însă nu așa cum Florin și-o imagina. O îmbrățișare rece, puține cuvinte și mărturisirea unui tată care a recunoscut că nu l-a căutat niciodată și care astăzi «se rușinează».

Tânărul stabilit în Italia care și-a găsit tatăl biologic după 26 de ani

Florin Stoica s-a născut în România, iar acum este stabilit în Ginosa Marina, unde lucrează ca vânzător într-un supermarket, a reușit să își găsească tatăl, pe Gheorghe, datorită unei scrisori publicate în iulie pe o pagină de Facebook.

Momentul revederii a avut loc în parcul Cișmigiu din București, sub ceasul din parc. Gheorghe, tatăl lui Florin, este căsătorit cu o altă femeie și are o fiică de 10 ani.

„Poate mă așteptam la o îmbrățișare mai călduroasă, dar aveam nevoie să aflu adevărul”, a spus Florin.

„Tatăl meu a recunoscut că știa că m-am mutat în Italia cu mama, pentru că a trebuit să semneze documentele de plecare. Și a admis că nu m-a căutat niciodată. A spus că îi este rușine. Reacția mea? Sunt dezamăgit, dar nu regret. Indiferent dacă era bine sau rău, voiam să știu cine este, să-i aud versiunea și să pot pune un chip pe această persoană.”

Întâlnirea a fost filmată de echipa Chi l’ha visto?, care a urmărit povestea încă de la început.

„Mă bucur că ai venit, îmi face plăcere”, i-a spus tatăl. Apoi a adăugat: „Mi-ai lipsit. Când erai mic voiam să te iau cu mine, dar părinții mamei tale nu au vrut. Știi că semeni cu fratele meu?”.

Florin i-a arătat un album cu fotografii, însă distanța emoțională a rămas evidentă. „De ce, în toți acești ani, nu ai întrebat niciodată de mine?”, l-a întrebat tânărul.

„Nu, nu te-am căutat”, a recunoscut Gheorghe.

„Și asta e exact ce voiam să aud”, a răspuns Florin.

„Nu am încercat”, a adăugat tatăl, „și mi-e rușine”. În fața jurnalistei, bărbatul a explicat că „erau alte vremuri, aveam multe probleme”.

Despărțirea a fost, potrivit reporterului emisiunii, „grăbită: o îmbrățișare ezitantă, o privire lungă și tăcută”.

