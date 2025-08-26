Prima pagină » Social » Top 10 PENSII din România, toate depășesc 10.000€/lunar. Cea mai mare pensie, redusă cu aproape 2.000 de € după noua taxă pe sănătate

Top 10 PENSII din România, toate depășesc 10.000€/lunar. Cea mai mare pensie, redusă cu aproape 2.000 de € după noua taxă pe sănătate

Denis Andrei
26 aug. 2025, 08:15, Social
Top 10 PENSII din România, toate depășesc 10.000€/lunar. Cea mai mare pensie, redusă cu aproape 2.000 de € după noua taxă pe sănătate
Foto: Profimedia images

Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 de euro după ce Guvernul a impus, de la 1 august, plata contribuției pentru sănătate (CASS) de 10%. Dacă în iulie pensia netă depășea 98.000 de lei (19.600 de euro), în august aceasta a ajuns la 88.558 lei (17.700 de euro).

Primele 10 pensii din România depășesc în continuare suma de 10.000 de euro lunar, toate fiind obținute pe bază de contributivitate, în special din cariere în domeniul bancar și al asigurărilor.

În luna iulie, cea mai mare pensie avea o valoare brută de 108.627 lei. Conform legii, primii 3.000 de lei nu erau impozitați, iar pe rest se aplica un impozit de 10%, rezultând un venit net de 98.064 lei (19.600 de euro).

Odată cu introducerea CASS, calculul s-a modificat: mai întâi se aplică taxa de sănătate, apoi impozitul pe suma rămasă.

Câți bani pierd pensionarii de lux din România

Astfel, pensia maximă a scăzut cu 9.506 lei (aproximativ 1.900 de euro) într-o singură lună. Și celelalte pensii de top au suferit reduceri.

A doua cea mai mare pensie din România era, în iulie, de 85.367 lei (peste 17.000 de euro), dar în august a coborât la 77.130 lei (15.400 de euro), pierzând circa 1.650 de euro, potrivit News.ro.

Pensia aflată pe locul trei în top a scăzut de la 81.292 lei net (16.250 de euro) la 73.463 lei (14.700 de euro).

Chiar și ultima pensie din top 10, care era în iulie de 56.689 lei (11.300 de euro), a scăzut în august la 51.320 lei (10.260 de euro).

4,5 milioane de români, plătiți cu pensia medie

În prezent, toate cele mai mari 10 pensii din România depășesc 10.000 de euro net lunar, chiar și după aplicarea contribuției pentru sănătate.

În contrast, pensia medie din România este de 2.814 lei (aproximativ 560 de euro), în timp ce numărul pensionarilor depășește 4,5 milioane, potrivit datelor Casei Naționale de Pensii.

Citește și

ACTUALITATE Confederația Națională Patronală UGIR-1903 cere DEMISIA Guvernului Bolojan: „A venit timpul să plece, actualul Executiv distruge România”
09:30
Confederația Națională Patronală UGIR-1903 cere DEMISIA Guvernului Bolojan: „A venit timpul să plece, actualul Executiv distruge România”
EXCLUSIV Cauză și efect. Va fi România „raiul” muncitorilor străini? Cristian Jura (CNCD): „Un fenomen de transformare lentă a societății românești”
08:00
Cauză și efect. Va fi România „raiul” muncitorilor străini? Cristian Jura (CNCD): „Un fenomen de transformare lentă a societății românești”
EXCLUSIV Reforma lui Bolojan a ajuns după gratii. Ministerul Justiției desființează ȘASE PUȘCĂRII. Culmea reformei, sute de cadre se vor pensiona la 40 de ani
07:00
Reforma lui Bolojan a ajuns după gratii. Ministerul Justiției desființează ȘASE PUȘCĂRII. Culmea reformei, sute de cadre se vor pensiona la 40 de ani
AUTO Zeci de mii de MAȘINI respinse pentru defecțiuni electrice, frâne și roți, în 2025
17:40
Zeci de mii de MAȘINI respinse pentru defecțiuni electrice, frâne și roți, în 2025
Mediafax
Soldat român, ucis în Ucraina. Bărbatul era voluntar pe frontul Kievului
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Cancan.ro
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Mediafax
Năsui: Criză? Nu e chiar pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat, bine mersi
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Antena 3
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT de rutină
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Ce se întâmplă doctore
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
observatornews.ro
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Prima reacție a Arhiepiscopiei, după ce doi preoți au fost filmați fumând și dansând la bară. Unul dintre ei este starețul unei mănăstiri din Suceava
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Capital.ro
Se schimbă banii. Statul care își schimbă bancnotele: Vechile bancnote vor fi înlocuite cu cele noi
Evz.ro
Chirii mai scumpe, facturi mai mari pentru studenți. Va fi un an greu
A1
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Andreea Bălan a dat nas în nas cu Amal și George Clooney la una dintre cele mai exclusiviste locații din Como
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce viteză de rotație are Pământul?
ACTUALITATE Povestea lui Gavril Roșu, care a dat biroul de la o mare corporație pentru munca în AGRICULTURĂ. „Am decis să-mi urmez pasiunea”
11:10
Povestea lui Gavril Roșu, care a dat biroul de la o mare corporație pentru munca în AGRICULTURĂ. „Am decis să-mi urmez pasiunea”
POLITICĂ Festivalul „Puppets Occupy Street” / Lia Olguța Vasilescu: Craiova devine scena internațională a teatrului de ANIMAȚIE
11:01
Festivalul „Puppets Occupy Street” / Lia Olguța Vasilescu: Craiova devine scena internațională a teatrului de ANIMAȚIE
ACTUALITATE Locurile din casă unde să NU pui prelungitoare. Sunt considerate „zone periculoase” cu risc de incendiu
10:51
Locurile din casă unde să NU pui prelungitoare. Sunt considerate „zone periculoase” cu risc de incendiu
EXTERNE SUA intenționează să achiziționeze nave din Coreea de Sud/ Seulul pledează pentru o extindere a cooperării cu Washingtonul
10:37
SUA intenționează să achiziționeze nave din Coreea de Sud/ Seulul pledează pentru o extindere a cooperării cu Washingtonul
EXTERNE Woody Allen, denunțat de Ucraina pentru participarea la Săptămâna Filmului de la MOSCOVA. „Putin greşeşte complet”
10:26
Woody Allen, denunțat de Ucraina pentru participarea la Săptămâna Filmului de la MOSCOVA. „Putin greşeşte complet”
EXTERNE Donald Trump vrea o nouă ÎNTÂLNIRE cu Kim Jong-Un, după summitul cu Vladimir Putin din Alaska: „Ne-am înțeles de minune”
10:16
Donald Trump vrea o nouă ÎNTÂLNIRE cu Kim Jong-Un, după summitul cu Vladimir Putin din Alaska: „Ne-am înțeles de minune”