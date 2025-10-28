Criza de pe Transalpina i-a adus la exasperare pe oamenii de afaceri. Drumul Curpăt – Obârșia Lotrului, parte din Transalpina, este închis de către autorități în fiecare iarnă. Antreprenorii de pe Transalpina estimează pierderi anuale de câteva milioane de lei și, disperați, se oferă să deszăpezească singuri o parte din drum.

Antreprenorii din această zonă anunță că sunt dispuși să deszăpezească singuri șoseaua pentru a nu mai avea pierderi de milioane de lei anual, anunță publicația sibiană Turnul Sfatului.

”Nu vrem nimic altceva decât să ne facem treaba”

Săptămâna trecută, un segment din Transalpina a fost închis de CNAIR, din cauza condițiilor meteo severe. Decizia a fost luată pentru siguranța participanților la trafic, în contextul riscurilor crescute de avalanșă, viscol și polei. Însă antreprenorii din zonă au găsit o soluție.

„Nu vrem nimic altceva decât să ne facem treaba și să primim turiștii. Dacă autoritățile nu găsesc o soluție, o vom găsi noi. Avem utilaje, oameni și voință. Transalpina nu trebuie să devină doar o amintire frumoasă din vară”, susține unul din antreprenorii locali de pe Valea Sebeșului.

Oamenii de afaceri din HORECA din această zonă solicită ca autoritățile județene și naționale să analizeze imperios situația, pentru a evita izolarea zonei.

„Suntem dispuși să colaborăm, să contribuim logistic și financiar pentru deszăpezire, cu respectarea tuturor normelor de siguranță. Dar e nevoie de dialog și de deschidere din partea celor care administrează drumul. Promovăm România autentică, dar autoritățile trebuie să înțeleagă că turismul de munte trăiește 12 luni pe an, deoarece avem taxe si impozite la fel. Vrem doar să putem munci și să ținem deschis drumul spre ospitalitate”, se arată în apelul transmis de comunitatea locală de pe Transalpina.

Cost anual între 450.000 – 600.000 lei pentru deszăpezire

Concret, reprezentanții hotelurilor anunță că sunt pregătiți să aloce resurse pentru deszăpezirea și întreținerea acestui tronson menționat.

”Bugetul estimativ este în funcție de condițiile meteo și durata sezonului rece, dar estimăm un cost anual între 450.000 – 600.000 lei, acoperind combustibil, personal, materiale antiderapante și mentenanță. Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui financiar și logistic, în parteneriat cu autoritățile, pentru menținerea drumului în condiții de siguranță. Noi propunem un parteneriat public–privat (PPP) între operatorii economici locali, consiliile județene Alba și Vâlcea, precum și CNAIR”, mai spun antreprenorii de aici.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Te uită cum ninge „SEPTEMBRE”. Drumarii intervin pentru dezăpezirea Transalpina

Șoseaua din România supranumită „Triunghiul Bermudelor”. Șoferii dispar zeci de minute și nu reușesc să găsească ieșirea