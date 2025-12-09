Un bărbat din București a fost reținut pentru rănirea cu intenție a animalelor, după ce a aruncat o pisică de la etaj

Un bărbat din București a fost reținut 24 de ore și cercetat penal sub control judiciar pentru rănirea cu intenție a animalelor, după ce a aruncat o pisică de la etaj. Animalul a fost transportat la o clinică veterinară a unei asociații de profil.

Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz.

„La data de 7 decembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul pentru Protecția Animalelor au reținut un bărbat într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rănirea cu intenție a animalelor.

În fapt, în aceeași zi, polițiștii Serviciului pentru Protecția Animalelor au fost sesizați, prin apel 112, de către o persoană, cu privire la faptul că, la o adresă din Sectorul 2, o pisică ar fi fost aruncată de la un etaj superior și s-ar afla pe partea carosabilă.

La fața locului s-au deplasat, cu operativitate, polițiști din cadrul structurii, care, împreună cu polițiști din cadrul Secției 7 Poliție, au demarat activitățile necesare clarificării situației și dispunerii măsurilor legale, astfel fiind identificat și depistat bărbatul bănuit de comiterea faptei”, se arată în comunicatul poliției.

Pisica a fost transportată la o clinică veterinară a unei asociații de profil. Animalul prezenta șoc traumatic și șoc hipotermic, leziuni hemoragice la nivelul aparatului bucal, precum și o eventrație la nivelul flancului abdominal drept.

„Totodată, având în vedere starea de pericol în care se afla animalul, polițiștii Serviciului pentru Protecția Animalelor au preluat pisica și în baza ordonanței emise în cadrul dosarului penal a fost transportată la o clinică veterinară a unei asociații de profil în vederea acordării asistenței medicale de urgență, pentru salvarea vieții acesteia.

Conform raportului întocmit de medicii veterinari, animalul prezenta șoc traumatic și șoc hipotermic, leziuni hemoragice la nivelul aparatului bucal, precum și o eventrație la nivelul flancului abdominal drept”, se mai arată în comunicat.

În baza probelor administrate, polițiștii Serviciului pentru Protecția Animalelor au dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rănirea cu intenție a animalelor, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Față de suspect a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de 8 decembrie, magistrații au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

