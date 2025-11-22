O ucraineancă a renunțat la jobul de birou și a plecat în SUA pentru a coace pizza: „Nu am niciun regret”

O tânără ucraineancă, cunoscută pe TikTok, și-a schimbat complet viața după ce s-a mutat în Statele Unite, alături de soțul ei, în urma câștigării unui green card. Cei doi locuiesc în America de aproximativ cinci luni.

„Am început totul de la zero. Ca majoritatea oamenilor de aici, încep de la baza jobului și nu sunt una dintre acele excepții care găsesc rapid un loc de muncă în domeniul lor”, a declarat Irina, care anterior lucra ca analist în Ucraina.

O ucraineancă a renunțat la jobul ei și s-a mutat în Statele Unite pentru a coace pizza

Tânăra lucrează de trei luni într-o pizzerie, deși nu avusese experiență anterioară în gătit.

„Pentru mine, aceasta este o pantă alunecoasă, o experiență complet nouă. Toată viața am lucrat într-un birou. Un bărbat a spus că sunt un șobolan de birou, dar nu mă plâng că trebuie să fac un job fizic”, a spus ea într-un videoclip postat pe TikTok.

Irina apică și pentru posturi mai apropiate de domeniul ei, dar în tot acest timp se adaptează la programul de lucru din Statele Unite.

„Am ture săptămânale de 7 ore, total 28 de ore. Mai am și clienți pentru curățenie. Aici trebuie să fii pregătit să uiți pentru o perioadă de timp viața ta confortabilă din trecut. Mă întrebi dacă merită și dacă regret? Chiar și în situația actuală, nu am niciun regret. Acesta este scopul”, a adăugat ea.

Procesul de mutare cu green card a durat aproape un an, de la câștigarea loteriei până la plecarea efectivă din Ucraina.

În ciuda provocărilor, Irina continuă să împărtășească experiențele sale zilnice în mediul online.

