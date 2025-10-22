„Această viață este un vis”. Doi tineri au renunțat la job-urile stabile pentru a face înconjurul lumii într-un Land ROVER

La 28 de ani, Nick Chazee și Mathilde Vougny, doi tineri cu job-uri stabile și bine plătite, au realizat că nu acesta este traiul pe care și-l doresc. Astfel, într-o bună zi, ei au decis să transforme pasiunea pentru călătorii într-un stil de viață. Așa a început aventura lor, care presupune înconjurul lumii la volanul unui Land Rover.

CNBC a făcut publică povestea celor doi americani.

Cum a început totul

Înainte de a porni să vadă Pământul, Nick a lucrat la o companie start-up din domeniul tehnologiei. Prietena lui, Mathilde, a fost angajată la Organizația Națiunilor Unite, sediul central, de la New York.

Călătorind frecvent în interes de serviciu, cei doi au descoperit gustul plimbărilor și plăcerea de a explora lumea, dar pe cont propriu.

„Ori de câte ori aveam timp liber, plecam în călătorii, chiar dacă era la cinci ore distanță de casă. Într-o bună zi ne-am spus «Hey, nu ar fi grozav dacă am putea continua să conducem și să mergem în Turcia, apoi în Asia Centrală, apoi până în Singapore… și să facem înconjurul lumii?»”, a declarat Mathilde.

Cuplului i-a luat aproape doi ani să strângă banii necesari pentru a-și realiza visul. Inițial, călătoria a fost finanțată în totalitate din fonduri proprii. Abia mult mai târziu, când s-au documentat pe rețelele sociale, au înțeles că pot transforma plimbarea lor într-o sursă de venit.

„Această viață este un vis. Este foarte distractivă și ne oferă libertate în fiecare zi”, a spus Nick.

Cheltuieli anuale: doar 41.000 de dolari

Cheltuielile lor acoperă motorina și întreținerea mașinii, Wi-Fi, abonamente Netflix și muzică, vize și containere de transport pentru vehicul, totalizând aproximativ 41.000 de dolari pe an. Cuplul economisește la utilități, chirie și evită hotelurile, ceea ce duce la un stil de viață mult mai ieftin decât aveau înainte.

Mașina Land Rover este echipată cu un rezervor de apă de 65 de litri, un cap de duș de dimensiuni normale, un sistem de aragaz cu combustibil dual și un frigider de 45 de litri. Vehiculul a fost proiectat pentru a susține viața de zi cu zi pe drum.

Chiar și așa, temperaturile extreme tot rămân o provocare.

În cei trei ani de călătorie, cuplul a parcurs 135.000 de kilometri și a întâmpinat diverse obstacole, inclusiv o defecțiune completă a motorului în Australia, la doar cinci zile după un transport costisitor de 7.000 de dolari.

„La cinci zile după ce am început să conducem în Australia, motorul s-a stricat complet”, a povestit Mathilde. Cu toate acestea, un localnic i-a ajutat, iar cuplul a petrecut 21 de zile la el acasă, cât timp a durat repararea mașinii.

Cuplul are și un mod de a-și face simțită prezența când ajunge într-un loc – „De fiecare dată când intrăm într-o țară, încercăm să găsim un localnic care să lipească steagul națiunii sale pe mașina noastră”.

De-a lungul călătoriei, peste 300 de persoane din întreaga lume i-au invitat pe cei doi la ei acasă. „Salvez toate numele și locațiile lor, astfel încât, când ajungem în aceste țări, le scriem din nou”, a spus Nick.

Ce planuri au cei doi

Deși sunt hotărâți să încheie călătoria în doi ani, există planuri pentru „un vehicul nou, mai mare, și călătorii pe continentele pe care vrem să le vizităm din nou”.

