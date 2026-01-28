Prima pagină » Actualitate » Firma de curierat care își închide 24 de clădiri în primele 6 luni ale lui 2026. 30.000 de oameni vor rămâne fără locuri de muncă

Firma de curierat care își închide 24 de clădiri în primele 6 luni ale lui 2026. 30.000 de oameni vor rămâne fără locuri de muncă

28 ian. 2026, 10:50, Actualitate
În cursul zilei de miercuri, 28 ianuarie 2026, reprezentanții unei firme de curierat și-au arătat intenția de a închide 24 de clădiri în primele 6 luni ale lui 2026. În acest sens, 30.000 de oameni vor rămâne fără locuri de muncă. Acest aspect va avea loc în contextul retragerii treptate din parteneriatul cu Amazon.

În cursul zilei de miercuri, directorul financiar Brian Dykes a spus, în cadrul unui dialog cu analiştii după publicarea rezultatelor trimestriale, faptul că firma de curierat UPS (United Parcel Service) are în plan să concedieze 30.000 de locuri de muncă. Această decizie vine în urma retragerii treptate din parteneriatul cu Amazon şi al unui plan multianual de turnaround.

30.000 de oameni vor pleca de la UPS

În acest sens, firma de curierat UPS va reduce cu aproximativ 25 de milioane de ore activitatea operaţională. De asemenea, va fi lansat un nou program legat de plecările voluntare pentru conducătorii auto full-time. În 2025 au fost închise 93 de locații.

30.000 de oameni vor rămâne fără locuri de muncă

În a doua parte a anului 2026, există posibilitatea să aibă loc și alte închideri. De altfel, rețeaua logistică ar putea fi automatizată mai mult, susțin reprezentanții. Noile măsuri survin după ce în 2025 au fost eliminate 48.000 de locuri de muncă (14.000 locuri de management și 34.000 de locuri operaționale), notează Antena3.ro.

Compania UPS traversează un proces considerabil de transformare, după desprinderea de Amazon, iar nivelul economiilor ar ajunge la 3 miliarde dolari.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

