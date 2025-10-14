Prima pagină » Social » Un bucătar, dezamăgit de cei trei jurați de la „Masterchef”: „Nu e un show culinar, ci un stand-up comedy în care concurenții sunt JIGNIȚI indirect”

14 oct. 2025, 17:51, Social
Indiferent de postul TV, o emisiune culinară cu faimoșii bucătari Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu va bate mereu recordul la audiențe. Trio-ul a debutat în emisiunea „Masterchef” de la PRO TV în 2012. Din 2014, cei trei chefi au jurizat în emisiunile culinare de la Antena 1: Iadul Bucătarilor și Chefi la Cuțite. După plecarea cu scandal și procese de la trustul Intact, cei trei chefi s-au întors la emisiunea originală „Masterchef” și se bucură în continuare de audiențe record.

Însă, un bucătar nu este de acord cu formatul. Nicolaie Tomescu, bucătar, se plânge pe Facebook față de comportamentul agresiv al celor trei jurați față de concurenți. Acum 12 ani, deseori, ei țipau la concurenți („ce-i MIZERIA asta din farfurie”) și uneori, din furie, aruncau preparatul la gunoi sau trânteau cu farfuriile de podea, relatase CANCAN atunci.

Chef Nicolaie Tomescu: E de neacceptat

Mulți spectatori erau speriați. Nicolaie Tomescu spune că ediția de Masterchef de săptămână trecută l-a „dezamăgit” în totalitate.

„Poate nu înțeleg eu formatul, poate eu sunt ceva mai înțelegător, dar să ai o atitudine de genul când jurizezi niște farfurii indiferent de cât de bune sau de proaste sunt, e de neacceptat! Înainte de toate ține cont de faptul că oamenii înscriși la concurs sunt români care nu au de-a face cu specialitățile din pește și fructe de mare. Nu poți să vii să le dai astfel de ingrediente și apoi să ai niște așteptări ca de la niște bucătari profesioniști. Cu părere de rău, dar nu mă uit la un show culinar ci la unul de stand-up comedy prost regizat în care concurenții sunt jigniți indirect!”, a spus bucătarul pe un ton revoltat.

Bucătarul crede că agresivitatea juraților de la „Masterchef” încurajează violența în România

Chef Nicolaie Tomescu a atras atenția din 2012, de la primele ediții ale emisiunii „Masterchef”, că agresivitatea afișată la TV îi încurajează pe bărbații  din România să-și bată soțiile și copiii:

„Ahhhh, stați că asta m-a scos din minți… înainte de toate văd tot mai multe «duamne» că sunt de acord cu agresivitatea verbală și jignirile și apoi te miri de ce suntem o țară cu copii și femei maltratate din toate punctele de vedere de consorții lor!Acești concurenți au fost selectați tot de acești jurați care acum au ajuns să se întoarcă împotriva lor cu niște atitudini greu de acceptat! ”

Nicolaie mai consideră „inacceptabil” că jurații au pretenții exagerate de la concurenți fără studii de specialitate, iar emisiunea face rating pe spatele dificultăților pe care le îndură concurenții, de la boli la problemele din familie:

„Tu, ca jurat, să nu cunoști toate tipurile de pește care au fost prezentate și te aștepți ca acei concurenți fără studii de specialitate să îți gătească la superlativ?! De unde știi tu ca jurat cum trebuia să fie, dacă tu nici nu știi ce e în farfurie, subiectivitatea bate obiectivitatea în acest concurs care a luat o turnură neașteptat de jalnică.Apoi jignirile și agresivitatea verbală au luat locul unor acțiuni educative și de bun simț. Să mai spun și de faptul că se face rating pe spatele concurenților prezentându-le familiile în diferite ipostaze de boală, relații familiale, ș.a.m.d?Nu, așa nu! ”.

„CNA ar trebui să se autosesizeze”

Nicolaie Tomescu a susținut încă din 2012, de la primele ediții ale emisiunii „Masterchef”, că CNA trebuie să sancționeze tipul de comportament afișat de cei trei chefi fiindcă încalcă demnitatea umană.

„Sub nici o formă acest comportament nu ar trebui tolerat și CNA ar trebui să se autosesizeze privind încălcarea demnității omului, al lipsei de respect dar și al atitudinii ordinare! Ce zici @masterchefromania și @cna?”, a mai spus Nicolaie Tomecu.

Sursa Foto: PRO TV

