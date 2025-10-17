Prima pagină » Social » Un șef de șantier și-a pierdut Rolexul de 16.000 de euro în betonul proaspăt turnat. Acesta a dat firma în judecată

Un șef de șantier și-a pierdut Rolexul de 16.000 de euro în betonul proaspăt turnat. Acesta a dat firma în judecată

17 oct. 2025, 12:53, Social
Un șef de șantier și-a pierdut Rolexul de 16.000 de euro în betonul proaspăt turnat. Acesta a dat firma în judecată

Un șef de șantier a dat în judecată firma la care lucra. Acesta și-a pierdut ceasul de 16.000 de euro în betonul proaspăt turnat. În timp ce încerca să le arate muncitorilor cum se manevrează corect o betonieră, o smucitură puternica a aruncat în aer furtunul de alimentare și, odată cu el, și prețiosul Rolex Daytona de la încheietură.

Șeful de șantier care și-a pierdut Rolexul în beton

Cazul a avut loc în mai 2016, la Parma, însă verdictul final a venit abia acum, după ce Curtea de Apel din Bologna a respins plângerea bărbatului și l-a obligat să plătească 2.500 de euro cheltuieli de judecată.

Bărbatul, care superviza lucrările pe un șantier, a observat că pompele de beton nu mai funcționau cum trebuie. Ca să le arate muncitorilor cum se face corect, a preluat chiar el manipularea furtunului de descărcare.

După ce a prins manual lanțul metalic, pe care lucrătorii îl fixaseră deja la extremitatea de ieșire a conductei betonierei, l-a direcționat către zona care trebuia umplută, așteptând ca personalul să repornească pompa de distribuție.

„La câteva minute după reluarea turnării betonului, în timp ce încă ținea în mâini tubul de alimentare în modul descris, s-a produs o nouă și bruscă obturare. Fără să-i dea timp să renunțe la priză și să se îndepărteze, tubulatura s-a mișcat cu o smucitură bruscă și violentă, cu o forță suficientă pentru a-l ridica de la sol și a-l arunca la câțiva metri distanță”, este relatarea a ceea ce s-a întâmplat în acea zi.

Ceasul prețios nu a mai fost găsit

Au început lungi căutări alea ceasului, chiar și în interiorul betonului. După cum se temea șeful de șantier, prețiosul ceas nu a mai fost găsit, pentru că el căzuse în masa de beton cu priză rapidă. În acel moment de furie din cauza pierderii Rolexului, bărbatul a dat compania în judecată.

„Nu este serios de susținut că direcționarea furtunului unei betoniere pentru turnarea betonului într-o fundație aflată în construcție este o activitate care trebuie desfășurată având la încheietură un ceas de 16.000 de euro”.

